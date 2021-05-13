Çorum'da korku dolu anlar! 4 katlı binanın çatı katı alev alev yandı
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Çorum'un İskilip ilçesinde, 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında büyük çapta maddi zarar meydana geldi.
İlçeye bağlı Yenicami Mahallesi'nde Berber İsmail Babacan?a ait 4 katlı binanın çatısında dün akşam saat 21.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Polis ve gece bekçileri alandan vatandaşları uzaklaştırırken, yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Büyük çapta maddi zararın meydana geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.