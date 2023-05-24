Çorum'da park halindeki otomobil kundaklandı | Video
Çorum'da gece saatlerinde park halindeki bir otomobil kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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