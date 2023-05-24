Video Yaşam Çorum'da park halindeki otomobil kundaklandı | Video
Çorum'da park halindeki otomobil kundaklandı | Video

Çorum'da park halindeki otomobil kundaklandı | Video

24.05.2023 | 09:09

Çorum'da gece saatlerinde park halindeki bir otomobil kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Ulukavak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Söğütlüevler 25. Sokak üzerine elinde benzin bidonu ile gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler park halinde bulunan Arife Ç.'ye ait otomobili, üzerine benzin dökerek ateşe verdi. Araçtan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine belirtilen adrese gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın söndürülürken, otomobilde maddi hasar oluştu. Öte yandan, polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede bir ağacın kenarında benzin bidonu bulundu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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