Çorum'da sokak köpekleri, resmi plakalı kamyonla çöplüğe bırakıldı

Çorum'un Sungurlu ilçesinden toplandığı iddia edilen çok sayıda sokak köpeği, resmi plakalı kamyonla getirildiği kent çöplüğüne bırakıldı. O anlar bir hayvansever tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Geçen akşam Sungurlu ilçemizden tahsis edilmiş resmi plakalı bir araç ile bir kamyon dolusu hayvan getirildiği görüldü. Bununla ilgili resmi işlemlerin başlatılacağını buradan ilan ediyoruz" dedi.