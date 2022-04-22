Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:25
00:40
Ahşap sandıkta buldular! Bir kilogramdan fazla... | Video 22.04.2022 | 11:59
01:32
Çorum'da sokak köpekleri, resmi plakalı kamyonla çöplüğe bırakıldı 22.04.2022 | 11:43
01:22
06:06
10:41
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 22 Nisan 2022 Cuma atv izle! 22.04.2022 | 10:57
00:35
Şiddetli fırtınaya dayanamayan caminin çatısı böyle uçtu | Video 22.04.2022 | 10:51
02:58
05:34
02:58
Sürücüler trafikte birbirine girdi, ortalık boks ringine döndü | Video 22.04.2022 | 10:28
01:17
Denetimine takıldığı jandarma, hayvanlarını buldu | Video 22.04.2022 | 10:17
01:29
Okula girip saz çaldı! Yakalanan hırsız tutuklandı | Video 22.04.2022 | 10:13
01:28
İstanbul’da 34 ton kaçak içki ele geçirildi! | Video 22.04.2022 | 09:52
00:55
Artvin’de iki katlı ev yanarak küle döndü | Video 22.04.2022 | 09:53
04:33
Trafik magandalarına ceza yağdı. 4 magandaya 44 bin 870 lira ceza | Video 22.04.2022 | 09:52
00:48
Operasyonla ele geçirildi! Piyasa değeri 3 milyon lira | Video 22.04.2022 | 09:52
01:49
03:02
Esenyurt'ta geri dönüşüm alanında korkutan yangın | Video 22.04.2022 | 08:58
00:26
Beykoz’da İETT otobüsünün kayalıklara daldığı kaza kamerada | Video 22.04.2022 | 08:58
45:27
"Bu bayram yaşlılarınızı ziyaret edin, onlara doya doya sarılın" 22.04.2022 | 08:59
Çorum'un Sungurlu ilçesinden toplandığı iddia edilen çok sayıda sokak köpeği, resmi plakalı kamyonla getirildiği kent çöplüğüne bırakıldı. O anlar bir hayvansever tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Geçen akşam Sungurlu ilçemizden tahsis edilmiş resmi plakalı bir araç ile bir kamyon dolusu hayvan getirildiği görüldü. Bununla ilgili resmi işlemlerin başlatılacağını buradan ilan ediyoruz" dedi.