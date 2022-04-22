Video Yaşam Çorum'da sokak köpekleri, resmi plakalı kamyonla çöplüğe bırakıldı
Çorum'da sokak köpekleri, resmi plakalı kamyonla çöplüğe bırakıldı

Çorum'da sokak köpekleri, resmi plakalı kamyonla çöplüğe bırakıldı

22.04.2022 | 11:43

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Evinde el bombası ve “Colt” bulunmuştu! Hanımağa operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:25
Evinde el bombası ve “Colt” bulunmuştu! Hanımağa operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı | Video 22.04.2022 | 12:05
Ahşap sandıkta buldular! Bir kilogramdan fazla... | Video 00:40
Ahşap sandıkta buldular! Bir kilogramdan fazla... | Video 22.04.2022 | 11:59
Çorum’da sokak köpekleri, resmi plakalı kamyonla çöplüğe bırakıldı 01:32
Çorum'da sokak köpekleri, resmi plakalı kamyonla çöplüğe bırakıldı 22.04.2022 | 11:43
Şüpheli araca makaron operasyonu: 100 binden fazla makaron ele geçirildi! | Video 01:22
Şüpheli araca makaron operasyonu: 100 binden fazla makaron ele geçirildi! | Video 22.04.2022 | 11:10
Hırka-i Şerif Camii 2 yıl aradan sonra kapılarını tekrar ziyaretçilerine açtı | Video 06:06
Hırka-i Şerif Camii 2 yıl aradan sonra kapılarını tekrar ziyaretçilerine açtı | Video 22.04.2022 | 10:38
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 22 Nisan 2022 Cuma atv izle! 10:41
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 22 Nisan 2022 Cuma atv izle! 22.04.2022 | 10:57
Şiddetli fırtınaya dayanamayan caminin çatısı böyle uçtu | Video 00:35
Şiddetli fırtınaya dayanamayan caminin çatısı böyle uçtu | Video 22.04.2022 | 10:51
Bursa’da kavga anı kamerada: Sürücüler birbirine girdi, trafikte yol boks ringine döndü | Video 02:58
Bursa'da kavga anı kamerada: Sürücüler birbirine girdi, trafikte yol boks ringine döndü | Video 22.04.2022 | 10:28
Namaz kılma bahanesiyle girdiği camide mikrofonu çaldı! O anlar kamerada | Video 05:34
Namaz kılma bahanesiyle girdiği camide mikrofonu çaldı! O anlar kamerada | Video 22.04.2022 | 10:21
Sürücüler trafikte birbirine girdi, ortalık boks ringine döndü | Video 02:58
Sürücüler trafikte birbirine girdi, ortalık boks ringine döndü | Video 22.04.2022 | 10:28
Denetimine takıldığı jandarma, hayvanlarını buldu | Video 01:17
Denetimine takıldığı jandarma, hayvanlarını buldu | Video 22.04.2022 | 10:17
Okula girip saz çaldı! Yakalanan hırsız tutuklandı | Video 01:29
Okula girip saz çaldı! Yakalanan hırsız tutuklandı | Video 22.04.2022 | 10:13
İstanbul’da 34 ton kaçak içki ele geçirildi! | Video 01:28
İstanbul’da 34 ton kaçak içki ele geçirildi! | Video 22.04.2022 | 09:52
Artvin’de iki katlı ev yanarak küle döndü | Video 00:55
Artvin’de iki katlı ev yanarak küle döndü | Video 22.04.2022 | 09:53
Trafik magandalarına ceza yağdı. 4 magandaya 44 bin 870 lira ceza | Video 04:33
Trafik magandalarına ceza yağdı. 4 magandaya 44 bin 870 lira ceza | Video 22.04.2022 | 09:52
Operasyonla ele geçirildi! Piyasa değeri 3 milyon lira | Video 00:48
Operasyonla ele geçirildi! Piyasa değeri 3 milyon lira | Video 22.04.2022 | 09:52
Ehliyetsiz sürücünün kullandığı pikap evin bahçesine uçtu! Pikabın devirdiği iki ağaç faciayı önledi | Video 01:49
Ehliyetsiz sürücünün kullandığı pikap evin bahçesine uçtu! Pikabın devirdiği iki ağaç faciayı önledi | Video 22.04.2022 | 09:51
Esenyurt’ta geri dönüşüm alanında korkutan yangın | Video 03:02
Esenyurt'ta geri dönüşüm alanında korkutan yangın | Video 22.04.2022 | 08:58
Beykoz’da İETT otobüsünün kayalıklara daldığı kaza kamerada | Video 00:26
Beykoz’da İETT otobüsünün kayalıklara daldığı kaza kamerada | Video 22.04.2022 | 08:58
Bu bayram yaşlılarınızı ziyaret edin, onlara doya doya sarılın 45:27
"Bu bayram yaşlılarınızı ziyaret edin, onlara doya doya sarılın" 22.04.2022 | 08:59

Çorum'un Sungurlu ilçesinden toplandığı iddia edilen çok sayıda sokak köpeği, resmi plakalı kamyonla getirildiği kent çöplüğüne bırakıldı. O anlar bir hayvansever tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Geçen akşam Sungurlu ilçemizden tahsis edilmiş resmi plakalı bir araç ile bir kamyon dolusu hayvan getirildiği görüldü. Bununla ilgili resmi işlemlerin başlatılacağını buradan ilan ediyoruz" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA