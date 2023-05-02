Çorum’da trafikte silahlı kavga: 1 yaralı | Video
Çorum'da çıkan silahlı kavgada bir kişi pompalı tüfek ile vuruldu.
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