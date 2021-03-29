Çorum'daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Ambulans ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
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Çorum'da, hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 3?ü sağlık görevlisi 7 kişi yaralandı.
Kaza, saat 20.30 sıralarında İnönü Caddesi, Tuzcular kavşağında meydana geldi. İbrahim Ethem Baş yönetimindeki 19 BF 428 plakalı ambulans, Emirhan Koç'un kullandığı otomobil ile çarpıştı. Kazada ambulans sürücüsü İbrahim Ethem Baş, sağlık görevlileri Merve Günaydın (22), Emine Ceylan Eliaçık (35), ambulanstaki hasta Neriman Kılıç (52) ve refakatçisi Mert Kılıç (28) ile otomobil sürücüsü Emirhan Koç ve yanındaki Sema Uysal (28), yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan yaralılar, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.