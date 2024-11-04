Çorum'daki patlamada hasar alan evin görüntüsü, olayın dehşetini gözler önüne serdi | Video
Çorum’da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin yaralandığı doğal gaz patlamasında hasar gören evlerden birisi cep telefonu ile görüntülendi. Patlamanın dehşetinin gözler önüne serildiği görüntülerde, apartman dairesinin duvarlarının yıkıldığı görüldü. Görüntülerde ayrıca dairenin tavanının çökmek üzere olduğu dikkatlerden kaçmazken, eşyaların ise dağıldığı kameraya yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:42
01:29
00:29
08:53
00:39
Çorum'daki patlama anı ve panik anları kamerada | Video 03.11.2024 | 15:43
00:24
Çorum'da şiddetli patlama! Sokak savaş alanına döndü | Video 03.11.2024 | 14:51
00:58
Beşiktaş'ta korkutan yangın | Video 03.11.2024 | 13:51
00:33
Kına gecesine aracıyla daldı! O anlar kamerada | Video 03.11.2024 | 13:42
00:42
02:08
03:40
Avrupa'nın en büyük Kartal'ı Sivas'ta görüntülendi | Video 03.11.2024 | 12:47
01:10
Camide namaz kılan kadının cüzdanını böyle çaldı | Video 03.11.2024 | 12:47
00:28
01:08
02:15
Park halindeki araçlara çarpıp böyle kaçtı | Video 03.11.2024 | 10:43
02:36
Kuryeye 'siparişi geç getirdi' diye saldırdılar | Video 03.11.2024 | 10:43
02:32
Bahçelievler'de bir kişinin öldüğü bıçaklı kavga anı kamerada | Video 03.11.2024 | 10:43
00:16
Telefondaki sahte polise inandı; 1 milyon 250 bin lira dolandırıldı | Video 03.11.2024 | 10:42
01:54
08:29
Van Gölü çekildikçe su altındaki tarih ortaya çıkıyor | Video 03.11.2024 | 09:59