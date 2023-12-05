Çorum'daki silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı | Video
Çorum’da, dün babası ile birlikte kaldırımda yürüyen bir şahsa pompalı tüfekle ateş açılmış, yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınmıştı. Saldırı anı çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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