Çorum'daki silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı | Video 05.12.2023 | 13:56 Çorum’da, dün babası ile birlikte kaldırımda yürüyen bir şahsa pompalı tüfekle ateş açılmış, yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınmıştı. Saldırı anı çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Cemilbey caddesi üzerinde yaşanan olayda, kaldırımda yürümekte olan O.D., yolun karşı tarafında bulunan S.B. ve F.Ş'nin pompalı tüfek ile açtığı ateş sonucunda yaralanmış, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınmıştı. Saldırı anı olay yerinde bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Ellerindeki pompalı tüfek ile biranda ortaya çıkan iki kişi yolun karşı tarafında bulunan bir şahsa ateş açıyorlar. Yaşanan olayda O.D. adlı şahıs vücuduna isabet eden tüfek saçmaları ile yaralanırken, açılan ateş sonucunda çevrede bulunan 3 araçta saçmaların hedefi olmuştu.