Video Yaşam Covid-19 aşısı olmamak için ağaca tırmandı | Video
Covid-19 aşısı olmamak için ağaca tırmandı | Video

Covid-19 aşısı olmamak için ağaca tırmandı | Video

29.12.2021 | 21:03

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Hindistan’ın Puducherry bölgesinde bir adam, Covid-19 aşısı yapmak üzere evine gelen sağlık ekiplerinden kaçarak ağaca tırmandı.

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