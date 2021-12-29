Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:18
Covid-19 aşısı olmamak için ağaca tırmandı | Video 29.12.2021 | 21:03
00:48
Çaldılar... “İşte böyle çalarız” yazıp terk ettiler... | Video 29.12.2021 | 20:59
00:06
Rezidansta korkutan yangın | Video 29.12.2021 | 17:56
01:35
Karaman'da soğuk hava deposunda tartışma sonrası bıçaklı kavga! | Video 29.12.2021 | 16:37
02:31
TEM’de can pazarı: 8 yaralı | Video 29.12.2021 | 16:13
00:06
09:23
01:22
Viteste kalan traktör dereye uçtu | Video 29.12.2021 | 15:55
05:51
06:03
Soğukta okula sığınan kediye öğrenciler sahip çıktı | Video 29.12.2021 | 15:25
00:23
SON DAKİKA! Sakarya TEM Otoyolunda kaza, çok sayıda yaralı var | Video 29.12.2021 | 15:22
02:59
Samsun'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 4 yaralı | Video 29.12.2021 | 13:44
00:27
29 ayrı suçtan ve 12 yıl hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı | Video 29.12.2021 | 14:32
01:15
Faul sonrasında halı saha boks ringine döndü | Video 29.12.2021 | 14:32
02:54
04:37
Suriye görevinden dönen komandolar evlatlarını öpücüklere boğdu | Video 29.12.2021 | 14:12
04:59
Arabasını disko topuna çeviren sürücüye, polisten 'yılbaşı' tarifesi | Video 29.12.2021 | 14:11
00:30
Ümraniye'de tünelde drift yapan maganda kamerada | Video 29.12.2021 | 13:53
00:17
Çerkezköy'de 960 litre sahte içki ele geçirildi | Video 29.12.2021 | 13:51
02:16
Fatih'te 4 katlı binanın teras katında yangın | Video 29.12.2021 | 13:38
Hindistan’ın Puducherry bölgesinde bir adam, Covid-19 aşısı yapmak üzere evine gelen sağlık ekiplerinden kaçarak ağaca tırmandı.