Video Yaşam Covid-19 ile mücadele kapsamında 3. doz aşı uygulaması başladı | Video

Covid-19 ile mücadele kapsamında 3. doz aşı uygulaması başladı | Video

Covid-19 ile mücadele kapsamında 3. doz aşı uygulaması başladı | Video
01.07.2021 | 15:44

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Covid-19 ile mücadele kapsamında 3. doz aşı uygulaması başladı | Video 02:09
Covid-19 ile mücadele kapsamında 3. doz aşı uygulaması başladı | Video 01.07.2021 | 15:44
Kıymalı börek kalmadığını öğrenince satırla saldırdı, ardından alışveriş yaptı | Video 02:12
Kıymalı börek kalmadığını öğrenince satırla saldırdı, ardından alışveriş yaptı | Video 01.07.2021 | 15:36
Sinema salonlarında hummalı hazırlıklar devam ediyor | Video 02:42
Sinema salonlarında hummalı hazırlıklar devam ediyor | Video 01.07.2021 | 15:29
İstanbul’da nefes kesen rehine kurtarma operasyonu: 6 yaşındaki çocuğunu bıçakla rehin aldı | Video 04:09
İstanbul’da nefes kesen rehine kurtarma operasyonu: 6 yaşındaki çocuğunu bıçakla rehin aldı | Video 01.07.2021 | 15:12
Biri camdan fırlayan iki kişinin yaralandığı kazada jandarmanın alkollü sürücüyle imtihanı | Video 09:58
Biri camdan fırlayan iki kişinin yaralandığı kazada jandarmanın alkollü sürücüyle imtihanı | Video 01.07.2021 | 14:51
Müge Anlı canlı yayınında ailenin yakın komşusu Osman Büyükdoğrucan konuştu | Video 05:10
Müge Anlı canlı yayınında ailenin yakın komşusu Osman Büyükdoğrucan konuştu | Video 01.07.2021 | 15:11
Başkan Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede 4. Eylem Planını açıkladı | Video 34:51
Başkan Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede 4. Eylem Planını açıkladı | Video 01.07.2021 | 15:06
Son dakika! Melek İpek'in evinde çekilen keşif görüntüleri ortaya çıktı | Video 06:29
Son dakika! Melek İpek'in evinde çekilen keşif görüntüleri ortaya çıktı | Video 01.07.2021 | 14:56
Gaziosmanpaşa’da kaldırıma çıkan araç iki kişiye çarptı. O anlar kamerada | Video 01:58
Gaziosmanpaşa’da kaldırıma çıkan araç iki kişiye çarptı. O anlar kamerada | Video 01.07.2021 | 14:50
Esenyurt'ta hareketli dakikalar! Sevgilisini rehin aldı | Video 02:06
Esenyurt'ta hareketli dakikalar! Sevgilisini rehin aldı | Video 01.07.2021 | 14:26
74 yaşındaki Nimet Süner Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun oldu 06:33
74 yaşındaki Nimet Süner Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun oldu 01.07.2021 | 14:29
Ünlü sunucu Nur Tuğba Namlı, yaşadığı tacizi canlı yayında gözyaşlarıyla anlattı | Video 03:45
Ünlü sunucu Nur Tuğba Namlı, yaşadığı tacizi canlı yayında gözyaşlarıyla anlattı | Video 01.07.2021 | 14:13
Tıp fakültesinden mezun olan ikizler, bölüm birinciliğini paylaştı | Video 04:28
Tıp fakültesinden mezun olan ikizler, bölüm birinciliğini paylaştı | Video 01.07.2021 | 13:59
Vatan operasyonunda gözaltı sayısı 270’e yükseldi | Video 05:00
Vatan operasyonunda gözaltı sayısı 270’e yükseldi | Video 01.07.2021 | 13:50
Kısıtlamalar bitince soluğu sahilde aldılar | Video 01:30
Kısıtlamalar bitince soluğu sahilde aldılar | Video 01.07.2021 | 13:50
DEAŞ terör örgütüne darbe | Video 00:38
DEAŞ terör örgütüne darbe | Video 01.07.2021 | 13:33
TEM’de zincirleme feci kaza: Tanker tıra ok gibi saplandı, 1 ölü | Video 03:51
TEM’de zincirleme feci kaza: Tanker tıra ok gibi saplandı, 1 ölü | Video 01.07.2021 | 13:33
İETT şoförü ayakkabıları çamurlu diye sınava gidecek öğrenciyi otobüse almak istemedi | Video 03:26
İETT şoförü ayakkabıları çamurlu diye sınava gidecek öğrenciyi otobüse almak istemedi | Video 01.07.2021 | 13:33
Fahriye Evcen kendi tasarladığı kıyafetlerle poz verdi. Güzelliğine övgüler yağdı | Video 00:28
Fahriye Evcen kendi tasarladığı kıyafetlerle poz verdi. Güzelliğine övgüler yağdı | Video 01.07.2021 | 13:25
Ali Atay ve Hazal Kaya'nın oğulları Fikret Ali'den I Love You sözleri | Video 00:16
Ali Atay ve Hazal Kaya'nın oğulları Fikret Ali'den "I Love You" sözleri | Video 01.07.2021 | 13:22

Sağlık Bakanlığınca Covid-19 ile mücadele kapsamında başlatılan aşılama çalışması devam ediyor. Bu kapsamda sağlık çalışanları ve 50 yaş ve üzerindeki vatandaşlara 3. doz aşı uygulanmasına başlandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son Koronavirüs Bilim Kurulu sonrasında yaptığı açıklamada, 50 yaşından büyük vatandaşların ve sağlık çalışanlarının hangi aşı ile olursa olsun 3. doz aşı olmalarının faydalı olacağının kararlaştırdığını söyledi. 2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlar ile sağlık çalışanlarının 1 Temmuz itibarıyla istedikleri aşı ile 3. doz aşılarını olmak üzere randevu alabileceklerini belirten Koca, 3. doz aşının hangi aşı türü ile olduğunun herhangi bir kısıtlaması ya da önceliği olmadığını da kaydetti. Bu kapsamda randevularını alarak Ankara Şehir Hastanesine gelen 50 yaş üzeri vatandaşlar ve sağlık çalışanlarını da 3. doz aşılarını oldu.

Ankara Şehir Hastanesi doktorlarından Gökhan Demirtaş, "Aşılanma ile normal hayata daha kolay geçebileceğiz. Herkese en erken zamanda, olabildiğince sıralamaya uyarak aşılarını yaptırmalarını öneriyoruz. Biz hekimler olarak işimizin ön gördüğü ölçüde hemen zamana uyarak aşımızı yaptırdık. Tüm topluma da en erken dönemde aşılarını yaptırmalarını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

Ankara Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Ahmet Ertürk, "Tüm halkımızı bize yardımcı olmaya ve aşı olmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasını ardından bu sabah randevusunu alarak geldiğini belirten Çetin Alkaç, "Bu sabah aldım randevumu ve hemen çıktı. Üçüncü doz ile biraz daha rahatlayacağız inşallah. Her gelen aşısını olsun" diye konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA