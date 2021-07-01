Covid-19 ile mücadele kapsamında 3. doz aşı uygulaması başladı | Video

Sağlık Bakanlığınca Covid-19 ile mücadele kapsamında başlatılan aşılama çalışması devam ediyor. Bu kapsamda sağlık çalışanları ve 50 yaş ve üzerindeki vatandaşlara 3. doz aşı uygulanmasına başlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son Koronavirüs Bilim Kurulu sonrasında yaptığı açıklamada, 50 yaşından büyük vatandaşların ve sağlık çalışanlarının hangi aşı ile olursa olsun 3. doz aşı olmalarının faydalı olacağının kararlaştırdığını söyledi. 2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlar ile sağlık çalışanlarının 1 Temmuz itibarıyla istedikleri aşı ile 3. doz aşılarını olmak üzere randevu alabileceklerini belirten Koca, 3. doz aşının hangi aşı türü ile olduğunun herhangi bir kısıtlaması ya da önceliği olmadığını da kaydetti. Bu kapsamda randevularını alarak Ankara Şehir Hastanesine gelen 50 yaş üzeri vatandaşlar ve sağlık çalışanlarını da 3. doz aşılarını oldu.

Ankara Şehir Hastanesi doktorlarından Gökhan Demirtaş, "Aşılanma ile normal hayata daha kolay geçebileceğiz. Herkese en erken zamanda, olabildiğince sıralamaya uyarak aşılarını yaptırmalarını öneriyoruz. Biz hekimler olarak işimizin ön gördüğü ölçüde hemen zamana uyarak aşımızı yaptırdık. Tüm topluma da en erken dönemde aşılarını yaptırmalarını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

Ankara Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Ahmet Ertürk, "Tüm halkımızı bize yardımcı olmaya ve aşı olmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasını ardından bu sabah randevusunu alarak geldiğini belirten Çetin Alkaç, "Bu sabah aldım randevumu ve hemen çıktı. Üçüncü doz ile biraz daha rahatlayacağız inşallah. Her gelen aşısını olsun" diye konuştu.