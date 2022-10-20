Cudi Dağı’nda PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi | Video
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İçişleri Bakanlığı, Şırnak’ta devam eden, ‘Eren Abluka Sonbahar-Kış-1 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz’ operasyonu çerçevesinde Cudi Dağı-Tuşimiya Deresi bölgesinde icra edilen arazi aramasında terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğini duyurdu.
1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği dürbünü, 5 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü, 600 adet çeşitli çaplarda mühimmat, 1 adet RPG-7 roketatar, 5 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 2 adet el bombası, 1 adet Zastava marka tabanca, 19 adet EYP yapımında kullanılan ateşleme sistemi, 75 adet EYP yapımında kullanılan elektrikli fünye, 1 adet antitank mayını, 1 adet telsiz ve 200 kilogram gıda malzemesi ele geçirildi" ifadeleri yer aldı.