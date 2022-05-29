Video Yaşam Çukurda 2 gün mahsur kalmışlardı: itfaiye kurtardı | Video
Çukurda 2 gün mahsur kalmışlardı: itfaiye kurtardı | Video

Çukurda 2 gün mahsur kalmışlardı: itfaiye kurtardı | Video

29.05.2022 | 10:32

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Mardin’in Nusaybin ilçesi ile Suriye sınırına yakın bölgeden geçen lağım boruların çukuruna düşerek 2 gün mahsur kalan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde kanalizasyon borularının geçtiği çukura düşen ve 2 gün çukurda kalan yavru köpek, çevreden geçen bir vatandaşın dikkati ve Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Nusaybin İtfaiye ekiplerinin özverisi sayesinde kurtarıldı.

Vatandaşların kendi çabalarıyla yavru köpeği kurtaramamasının ardından itfaiyeye ihbarda bulunduğu öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, kanalizasyon hattının bulunduğu çukura merdiven ile inerek yavru köpeği kurtardı. Kanalizasyon borularının faaliyette olmaması yavru köpeğin hayatını kurtardı.

Ekipler, daha sonra kurtardıkları yavru köpeği, civarda bulunan annesinin yanına bıraktı.

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