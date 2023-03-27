Video Yaşam Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yapmıştı, esnaflar yeni iş yerlerinde ticari hayatına başladı | Video
Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yapmıştı, esnaflar yeni iş yerlerinde ticari hayatına başladı | Video

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yapmıştı, esnaflar yeni iş yerlerinde ticari hayatına başladı | Video

27.03.2023 | 18:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın depremin merkezi Kahramanmaraş'ta açılışını yaptığı 'AFAD Kocaeli Çarşısı'nda esnaflar yeni iş yerlerinde tam donanımlı şekilde müşterilerine hizmet veriyor.

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