Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Türkevi'ni ziyaret etti
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BM Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın açılışını yapacağı Türkevi'ni ziyaret etti.