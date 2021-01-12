Video Yaşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan amatör futbol talimatı | Video

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan amatör futbol talimatı | Video

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan amatör futbol talimatı | Video
12.01.2021 | 16:23

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son dakika: Ali Toprak'ı kim, neden öldürdü? Müge Anlı'nın programında anlattı: O sırada bayılınca... | Video 04:52
Son dakika: Ali Toprak'ı kim, neden öldürdü? Müge Anlı'nın programında anlattı: O sırada bayılınca... | Video 12.01.2021 | 17:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan amatör futbol talimatı | Video 00:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan amatör futbol talimatı | Video 12.01.2021 | 16:23
Son dakika! Müge Anlı'da kahkaya boğan anlar! 'Anne televizyon kırıldı' şakasının kahramanları canlı yayında | Video 03:36
Son dakika! Müge Anlı'da kahkaya boğan anlar! 'Anne televizyon kırıldı' şakasının kahramanları canlı yayında | Video 12.01.2021 | 12:49
Eren Bülbül’ün annesinden Eren Operasyonlarına katılan Mehmetçiklere dua | Video 04:06
Eren Bülbül’ün annesinden Eren Operasyonlarına katılan Mehmetçiklere dua | Video 12.01.2021 | 15:41
Şeyma Subaşı “özledim” dediği milyarder sevgilisine kavuştu | Video 01:36
Şeyma Subaşı “özledim” dediği milyarder sevgilisine kavuştu | Video 12.01.2021 | 15:41
Son Dakika: Muz serasındaki korkunç cinayet... Müge Anlı canlı yayınında... | Video 08:17
Son Dakika: Muz serasındaki korkunç cinayet... Müge Anlı canlı yayınında... | Video 12.01.2021 | 15:36
Edirne'de nehirlerin debileri artıyor; sarı alarm verildi | Video 02:44
Edirne'de nehirlerin debileri artıyor; sarı alarm verildi | Video 12.01.2021 | 15:19
Ankara'da tanıştıkları kadına eroin enjekte edip, ölümüne neden olan iki sanığa hapis cezası | Video 02:49
Ankara'da tanıştıkları kadına eroin enjekte edip, ölümüne neden olan iki sanığa hapis cezası | Video 12.01.2021 | 15:01
Cezaevindeki Melek İpek, rüyasında öldürdüğü eşi Ramazan İpek'i görmüş | Video 04:41
Cezaevindeki Melek İpek, rüyasında öldürdüğü eşi Ramazan İpek'i görmüş | Video 12.01.2021 | 13:58
Emniyet zehir tacirlerine göz açtırmıyor... Akira İstanbul'da yakalandı | Video 00:49
Emniyet zehir tacirlerine göz açtırmıyor... Akira İstanbul'da yakalandı | Video 12.01.2021 | 13:26
Son dakika haberi: WhatsApp sözleşmesi için harekete geçildi! KVKK inceleme başlattı | Video 01:27
Son dakika haberi: WhatsApp sözleşmesi için harekete geçildi! KVKK inceleme başlattı | Video 12.01.2021 | 13:08
Kovid-19 aşısı için başvuru kayıtları 'Aşıla' uygulaması ile yapılacak! 'Aşıla' mobil uygulaması nasıl kullanılacak? | Video 02:29
Kovid-19 aşısı için başvuru kayıtları 'Aşıla' uygulaması ile yapılacak! 'Aşıla' mobil uygulaması nasıl kullanılacak? | Video 12.01.2021 | 13:00
Mağaradan yarasa gübresi çıkartarak satıyor 03:20
Mağaradan yarasa gübresi çıkartarak satıyor 12.01.2021 | 12:41
Van semalarında sığırcık kuşlarının muhteşem dansı kamerada | Video 01:25
Van semalarında sığırcık kuşlarının muhteşem dansı kamerada | Video 12.01.2021 | 12:41
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara Geleneksel Sporlar Tesisi Açılışı Töreni'nde önemli açıklamalar | Video 10:01
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara Geleneksel Sporlar Tesisi Açılışı Töreni'nde önemli açıklamalar | Video 12.01.2021 | 11:57
Koronavirüs aşısı takvimi İstanbul'da nasıl olacak? | Video 16:52
Koronavirüs aşısı takvimi İstanbul'da nasıl olacak? | Video 12.01.2021 | 11:26
İstanbul’da genç kadının yaşadığı kapkaç dehşeti kamerada | Video 02:47
İstanbul’da genç kadının yaşadığı kapkaç dehşeti kamerada | Video 12.01.2021 | 10:46
Son dakika! İstanbul Esenyurt'ta 95 yaşındaki kadına gasp dehşeti yaşatanlar böyle yakalandı | Video 01:15
Son dakika! İstanbul Esenyurt'ta 95 yaşındaki kadına gasp dehşeti yaşatanlar böyle yakalandı | Video 12.01.2021 | 10:54
Nevşehir'de polis olmak isteyen genç kıza, polislerden sürpriz doğum günü kutlaması | Video 00:45
Nevşehir'de polis olmak isteyen genç kıza, polislerden sürpriz doğum günü kutlaması | Video 12.01.2021 | 10:46
Adana'da dehşete düşüren görüntüler kamerada... Kısıtlamada polisten kaçarken yaşlı adamı öldürdü | Video 04:50
Adana'da dehşete düşüren görüntüler kamerada... Kısıtlamada polisten kaçarken yaşlı adamı öldürdü | Video 12.01.2021 | 10:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 aydır koronavirüs nedeniyle futbol oynayamadıklarını ileten amatör sporculara durumu inceleme sözü verdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA