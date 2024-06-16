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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: “Bayramın birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmesini temenni ediyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: “Bayramın birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmesini temenni ediyoruz" | Video

16.06.2024 | 08:36

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bayramın birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daha pekiştirmesini temenni ediyoruz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Camisi'nde kıldı. Yılmaz, daha sonra cami çıkışında bekleyen basın mensuplarına konuştu.

Yılmaz, İslam aleminin, tüm Müslümanların bayramını tebrik etti. Yılmaz daha sonra şu ifadeleri kullandı:
"Bayram dayanışmanın, kardeşliğin, birliğin, beraberliğin zirve yaptığı bir zaman, bunu her bir kişinin en güzel şekilde yaşamasını, geçirmesini temenni ediyorum. Malum büyüklerimiz var bayramda bizleri bekleyen. Yaşlılarımızın ellerinden öpüyorum. Çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum. Onlara neşeli, güzel bir bayram diliyorum. Ülkemiz huzur, güven içinde bir bayramı karşıladı ama maalesef dünyanın farklı coğrafyalarında sıkıntı içinde bayramı karşılayanlar var. Hele Gazze'de, Filistin'de zulüm, her türlü insanlık dışı saldırı altında bayramı karşılayan kardeşlerimiz var. Buradan Gazzeli, Filistinli kardeşlerimizin bayramını tebrik ediyorum. Bu bayramın onların da barışına, huzuruna vesile olmasını temenni ediyorum."

Geçen yıl yaşanan, "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremleri hatırlatan Yılmaz, "Geçen gün Hatay'daydım. Oradaki çalışmaları bir kez daha yerinde de gördüm. Halen çok sayıda vatandaşımız konteyner şehirlerde yaşamını sürdürüyor. Kalıcı konutlar için yoğun bir çalışma var, peyderpey de başladı yerleşmeler. Buradan depremzede kardeşlerimizin de bayramını bir kez daha tebrik ediyorum. Bir an önce kalıcı bir şekilde hayatlarını normalleştirmelerini temenni ediyorum, diliyorum. Diğer yandan bu dönemde yakınlarını kaybetmiş olanlara sabır diliyoruz. Hastalara şifalar diliyoruz. Bu bayramı herkesin en güzel bir şekilde, huzur, barış içinde geçirmesini bir kez daha temenni ediyoruz. Cenabı Allah'ın bizleri nice bayramlara, hep birlikte sevdiklerimizle kavuşturmasını diliyoruz. Bayramın birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daha pekiştirmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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