Video Yaşam Cumhuriyet Bayramı'nın 100’üncü Yılı Vatan Caddesi'nde coşkuyla kutlandı | Video
Cumhuriyet Bayramı'nın 100’üncü Yılı Vatan Caddesi'nde coşkuyla kutlandı | Video

Cumhuriyet Bayramı'nın 100’üncü Yılı Vatan Caddesi'nde coşkuyla kutlandı | Video

29.10.2023 | 15:37

Cumhuriyet Bayramı'nın 100’üncü yıldönümü kapsamında Vatan Caddesi'nde resmi tören düzenlendi.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 100'üncü yıldönümü etkinlikleri kapsamında Fatih Vatan Caddesinde resmi tören düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, elçiler ve kamu - kurum kuruluşlarının başkan ile müdürleri katıldı.
Törenin başlangıcında Vali Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 1. Ordu Komutanı Ali Sivri, askeri araca binerek halkı selamladı. Saygı duruşu ve İstiklal marşı ile başlayan törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

"CUMHURİYETİMİZİN 100. YILININ BÜYÜK COŞKUSUYLA, SEVGİYLE, SAYGIYLA SELAMLIYORUM"
Törende açılış konuşması yapan İstanbul Valisi Davut Gül, "Cumhuriyetimizin 100. yılının büyük coşkusuyla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 29 Ekim 1923 milli egemenliğe duyulan eşsiz sevdanın, eşi görülmemiş bir kahramanlığın nişanesidir. Tarih, bizim kadar bedel ödeyerek, Cumhuriyet kuran başka bir milleti daha yazmamıştır. Yirminci asır başladığında yorgun düştüğümüzü zannettiler. Karşımızda yedi düvel, memleketimizde yokluk ve yoksulluk vardı" dedi.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ, BU EMSALSİZ MÜCADELENİN, BU BÜYÜK DESTANIN ESERİDİR"
Türkiye Cumhuriyeti'nin mücadele eseri olduğunu söyleyen Vali Gül, "Vatan sathı gibi sinemiz de alev alevdi. Anadolu bir umut ışığı arıyordu. O ışık, 19 Mayıs 1919 sabahı 'Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır' inancıyla Samsun'da bir güneş gibi doğdu. Ardından tüm vatana yayıldı. Milli sınırlar çizildi ve yeniden dirilişimiz başladı. Bu uğurda nice Mehmetçiğimiz şehadete koştu. Elleri öpülesi ninelerimiz cepheye mermi taşıdı. Necip milletimiz kendine biçilen kefeni yırtıp attı. Kanıyla, canıyla Cumhuriyeti yoktan var etti. Türkiye Cumhuriyeti, bu emsalsiz mücadelenin, bu büyük destanın eseridir. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla 7'den 70'e, kalbi hürriyet için çarpan aziz milletimizin sevdasıdır. Boğaz'a demirleyen düşman gemilerine bakıp 'Geldikleri gibi giderler' diyen o yüksek iradenin emanetidir" şeklinde konuştu.

"VATANLARI İŞGAL ALTINDAKİ MAZLUM MİLLETLERİN BAĞIMSIZLIK REHBERİDİR, EN BÜYÜK UMUDUDUR"
Cumhuriyetin sadece bu toprakların umudu olmadığını söyleyen Vali Gül, "Vatanları işgal altındaki mazlum milletlerin bağımsızlık rehberidir, en büyük umududur. Önümüzdeki yüz yılı şekillendirecek en büyük güçtür. Aziz milletimiz maziden atiye hiçbir surette esarete, zillete boyun eğmemiştir. Bu eşsiz karakter, ecdadımıza nice destanlar yazdırmıştır. Anadolu'nun kapılarını açtırmış, cihan imparatorluğu kurdurmuştur. Sevr'i parçalayıp tüm emperyalist devletlerin suratına tokat gibi çarpmıştır. Nihayetinde tüm ihtişamıyla ezelden beri hür yaşamış bu milletin evlatlarının omuzlarının üstünde yükselen Türkiye Cumhuriyeti var olmuştur. Siyasi, sosyal ve ekonomik alanda attığı adımlarla bölgesindeki ve dünyadaki önemini daha da pekiştirmiştir" ifadelerini kullandı.

"DERDİMİZ, BU ÜLKEYİ MUASIR MEDENİYETLER SEVİYESİNİN ÜSTÜNE ÇIKARMAKTIR"
Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Vali Gül, "Gayemiz, emanete layık olabilmektir. Derdimiz, bu ülkeyi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmaktır. Bu yüksek ideal için İstanbul'da ve vatanın dört bir yanında el ele, omuz omuza çalışmaya devam ediyoruz. Sevgili Gençler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Yeryüzünün en çetin mücadelesiyle kurulan milli onurumuzun simgesi Cumhuriyetimizin, sizlerin omuzlarında yükseleceğini bildiriyor. Allah'ın izniyle, 'fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller 'Gazi'nin tevdi ettiği bu görevi layıkıyla yerine getirmektedir. Yürekten inanıyoruz ki getirmeye de devam edeceklerdir. Bu duygularla, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları bize vatan kılan aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, makamları ali olsun. Cumhuriyet Bayramımızın 100. yılı kutlu olsun" cümlelerini kullandı.

RESMİ GEÇİT TÖRENİ DUYGULANDIRDI
Türk bayraklarıyla vatandaşların ilgiyle izlediği törende konuşmaların ve halk oyunları gösterilerinin ardından resmigeçit töreni gerçekleşti. Türk Silahlı Kuvvetleri, jandarma ve emniyet teşkilatlarından askerler ve polisler, askeri zırhlı araçlar, polis araçları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri araçları ve 100 yakın şehit aile çocuklarının bulunduğu TOGG, klasik otomobiller, sivil toplum kuruluşları geçiş yaptı. Havadan Polis Özel Harekat, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Sağlık Bakanlığı ambulans helikopteri vatandaşları selamladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kolluk kuvvetlerinin bir arada olduğu törende oluşan görüntüler, vatandaşların da ilgisini çekti. Tören izleyen vatandaşlardan bazıları o anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Tören kapsamında cadde ve çevresinde de geniş güvenlik önlemleri alındı.

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