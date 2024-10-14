Video Yaşam Cumhuriyet savcısını tehdit edenler adliyeye sevk edildi | Video
Cumhuriyet savcısını tehdit edenler adliyeye sevk edildi | Video

Cumhuriyet savcısını tehdit edenler adliyeye sevk edildi | Video

14.10.2024 | 12:51

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü suçlar soruşturma savcısı Y.E. yürüttüğü 'Yeni Doğan Çetesi' soruşturması kapsamında makamında şüphelilerin avukatı ve irtibatlı olduğu 3 kişi tarafından tehdit edildi. Cumhuriyet savcısının ihbarı üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca derhal soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında avukat dahil gözaltına alınan 7 şüpheli İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

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