Cumhuriyet savcısını tehdit edenler adliyeye sevk edildi | Video

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü suçlar soruşturma savcısı Y.E. yürüttüğü 'Yeni Doğan Çetesi' soruşturması kapsamında makamında şüphelilerin avukatı ve irtibatlı olduğu 3 kişi tarafından tehdit edildi. Cumhuriyet savcısının ihbarı üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca derhal soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında avukat dahil gözaltına alınan 7 şüpheli İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.