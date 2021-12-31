Cumhuriyet tarihinin en yükseği! Yarım tonu aşkın “MET” ele geçirildi | Video

İstanbul’da yılbaşı öncesi dev Narkotik operasyonu gerçekleştirildi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen İran uyruklu şahıslara yönelik Esenyurt Başakşehir ve Sarıyer’de 5 farklı adrese operasyon gerçekleştirildi. Operayonda Türkiye genelinde tek seferde en yüksek miktar olan 553 kilo 800 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi. Bununla birlikte 137 kilogram Aseton ve 352 bin lira nakit para ile yüklü miktarlarda döviz ele geçirildi.

Esenyurt'ta yılbaşı öncesinde Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Operasyon ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda; İran uyruklu şahısların yüklü miktarda uyuşturucu madde İmal ettikleri ve stokladıkları bilgisi alındı. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerin bugün gün içerisinde yüklü miktarda bir sevkiyat yapacakları bilgisine ulaşıldı.

Başsavcılık operasyon için düğmeye bastı ve polis ekipleri harekete geçti. Belirlenen adreslere operasyonlar düzenlendi. Esenyurt Namık Kemal Mahallesinde yapılan operasyonda İranlı Arıan T.,Amır K. G. ve Meryem Y., Başakşehir'deki operasyonda Ashkan Z. gözaltına alındı.

Bu operasyonlarda ele geçirilen ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 346 bin 500 lira 12 bin 550 dolar ve 3 bin 500 Euro'ya el konuldu.