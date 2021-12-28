Video Yaşam Çürük cevizler yüzünden ailesi dağılıyordu! Esra Erol’un barıştırdığı çift İstanbul sokaklarında ikinci baharını yaşadı! | Video
Çürük cevizler yüzünden ailesi dağılıyordu! Esra Erol’un barıştırdığı çift İstanbul sokaklarında ikinci baharını yaşadı! | Video

Çürük cevizler yüzünden ailesi dağılıyordu! Esra Erol’un barıştırdığı çift İstanbul sokaklarında ikinci baharını yaşadı! | Video

28.12.2021 | 20:17

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Hafta için her gün ATV ekranlarında yayınlanan ve Türkiye’nin en çok ve beğenerek izlediği program ‘Esra Erol’da bu hafta Ethem Bey’in yaşadıkları konu olarak ele alındı. Pazarcılık yapan Ethem Bey, 110 bin TL’ye aldığı on tona yakın cevizlerin çürük çıkmasıyla büyük bir hüsran yaşadı. Ethem Bey, programa katılarak eşinin çürük cevizler nedeniyle kendisini terk ettiğini ve ailesini geri istediğini dile getirerek Esra Erol’dan yardım istedi. Ünlü sunucu ise Ethem Bey’e yardımcı oldu. Bugün ise canlı yayında adeta bayram havası esti. Bir süredir eşi ve çocuklarından ayrı olan Ethem Bey, Esra Erol sayesinde ve yapılan yardımlarla birlikte ailesine tekrar kavuştu. Ethem Bey, bugün eşiyle adeta ikinci baharını yaşadı ve İstanbul turu attı. İşte ayrıntılar!

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