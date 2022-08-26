Video Yaşam Çürümüş ceset parçalarının kime ait olduğunu belirledi | Video
Çürümüş ceset parçalarının kime ait olduğunu belirledi | Video

Çürümüş ceset parçalarının kime ait olduğunu belirledi | Video

26.08.2022 | 16:41

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Denizli’nin Pamukkale ilçesinde tarlada gömüş halde bulunan ceset parçalarının kime ait olduğu belirlendi. 5 yıldır kayıp olarak aranan 50 yaşlarındaki Salih Abay’a ait olduğu tespit edilen çürümüş cesetle ilgili olarak gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Denizli'de 5 yıldır kayıp olarak aranan kişinin bulunması için uzun süredir çalışmalar yapan güvenlik güçleri, önceki gün Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi Kocadere mevkiindeki boş tarlada iş makinesiyle kazı yaptı. Tarlada açılan 2 metre derinliğinde ve yaklaşık 30 metre uzunluğundaki çukurda çürümüş bir ceset bulundu. Bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset parçaları, çukurdan titiz bir çalışma ile çıkarıldı. Tanınamayacak halde olan ve delil torbalarına yerleştirilen ceset parçaları, olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından kimlik tespitinin yapılabilmesi amacıyla adli tıp morguna kaldırıldı.

Yapılan DNA incelemeleri sonucu, ceset parçalarının 2017 yılında aniden ortadan kaybolan 50 yaşlarındaki Salih Abay'a ait olduğu ortaya çıktı. Kafasına 1 el ateş edilerek öldürüldüğü belirlenene Salih Abay cinayetiyle ilgili olarak gözaltına alınan 5 şüpheli, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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