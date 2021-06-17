Video Yaşam Çürüyen deniz salyası bu haliyle dehşete düşürdü | Video

Çürüyen deniz salyası bu haliyle dehşete düşürdü | Video

Çürüyen deniz salyası bu haliyle dehşete düşürdü | Video
17.06.2021 | 09:55

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bodrum'da polisi şehit eden şüphelilerden 2'si yakalandı | Video 01:03
Bodrum'da polisi şehit eden şüphelilerden 2'si yakalandı | Video 17.06.2021 | 11:08
SON DAKİKA: Samsun'da sel sularında sürüklenen araçtaki ölüm kalım mücadelesi kamerada! 00:22
SON DAKİKA: Samsun'da sel sularında sürüklenen araçtaki ölüm kalım mücadelesi kamerada! 17.06.2021 | 11:02
Kalpazanların son kurbanı Türkiye'nin en büyük bankası | Video 02:22
Kalpazanların son kurbanı Türkiye'nin en büyük bankası | Video 17.06.2021 | 10:38
Esenyurt’ta asker uğurlamasında yol kapatıp drift yapan magandalar kamerada | Video 01:31
Esenyurt’ta asker uğurlamasında yol kapatıp drift yapan magandalar kamerada | Video 17.06.2021 | 09:55
Çürüyen deniz salyası bu haliyle dehşete düşürdü | Video 04:20
Çürüyen deniz salyası bu haliyle dehşete düşürdü | Video 17.06.2021 | 09:55
İstanbul’da 147 suçtan aranan suç makinesi yakalandı | Video 00:30
İstanbul’da 147 suçtan aranan suç makinesi yakalandı | Video 17.06.2021 | 10:12
Başakşehir’de sopalı yumruklu kavga kamerada | Video 00:21
Başakşehir’de sopalı yumruklu kavga kamerada | Video 17.06.2021 | 10:12
İstanbul Esenyurt'ta baltalı sopalı kavga dehşeti kamerada! 01:16
İstanbul Esenyurt'ta baltalı sopalı kavga dehşeti kamerada! 17.06.2021 | 10:05
İstanbul Kartal'da yürekleri ağza getiren tehlikeli yarış kamerada 02:05
İstanbul Kartal'da yürekleri ağza getiren tehlikeli yarış kamerada 17.06.2021 | 09:50
Muğla Bodrum'da polis silah kaçakçılarıyla çatıştı: 1 şehit, 1 polis yaralı 00:36
Muğla Bodrum'da polis silah kaçakçılarıyla çatıştı: 1 şehit, 1 polis yaralı 17.06.2021 | 08:45
İstanbul'da alıştıkları fabrikanın yandığını gören işçiler gözyaşlarına boğuldu 03:20
İstanbul'da alıştıkları fabrikanın yandığını gören işçiler gözyaşlarına boğuldu 17.06.2021 | 09:38
Bursa'da otomobil, otobüs durağına daldı: 5 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler... 05:38
Bursa'da otomobil, otobüs durağına daldı: 5 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler... 17.06.2021 | 09:38
Mersin'de servis şoförünün sulama kanalında sürüklenen çocuğu kurtarama anı kamerada 00:52
Mersin'de servis şoförünün sulama kanalında sürüklenen çocuğu kurtarama anı kamerada 17.06.2021 | 08:46
Çalmadan önce güvenlik kamerasının açısını keserle değiştirmeye çalıştı | Video 01:12
Çalmadan önce güvenlik kamerasının açısını keserle değiştirmeye çalıştı | Video 17.06.2021 | 09:09
İşyerinde bacağından vuruldu, elinde silahla hasmını kovaladı | Video 01:28
İşyerinde bacağından vuruldu, elinde silahla hasmını kovaladı | Video 17.06.2021 | 09:09
Ordu'da eşiyle tartışan şahıs evini ateşe verdi 01:54
Ordu'da eşiyle tartışan şahıs evini ateşe verdi 17.06.2021 | 08:46
İstanbul'da Çanta Çetesi çökertildi | Video 00:34
İstanbul'da "Çanta Çetesi" çökertildi | Video 17.06.2021 | 09:29
At arabalı soygun! Masaları yükleyip böyle kaçtı | Video 00:21
At arabalı soygun! Masaları yükleyip böyle kaçtı | Video 17.06.2021 | 09:30
Avcılar’da sanal tombala oynatan iş yerine ikinci baskın | Video 00:26
Avcılar’da sanal tombala oynatan iş yerine ikinci baskın | Video 17.06.2021 | 09:04
İstanbul Küçükçekmece'de kağıt ve ambalaj fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı 02:06
İstanbul Küçükçekmece'de kağıt ve ambalaj fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı 17.06.2021 | 08:44

İzmit Körfezi’nin dibinde, dalgıç Levent Şişman tarafından görüntülenen deniz salyası, yengeçleri öldürdü. Çürümeye başlayan deniz salyası ortaya ilginç görüntüler çıkardı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Marmara Denizi'ni etkisi altına alan deniz salyası, denizin dibinde görüntülendi. Gölcük ilçesinde bulunan Halıdere'de dalış yapan Levent Şişman, müsilajın suyun altında beyazlaşarak, alt tabakada çürümeye başladığını fark etti. İlk kez deniz salyasının siyahlaşmış halini gördüğünü söyleyen Şişman, "Bu bizim ilk kez gördüğümüz bir görüntü. Suyun altında beyazlaşıp, alt tabakada da siyahlaşmış yani çürümeye başlamış. Müsilaj ocak ayında ortaya çıktı. Bunlar aslında kademe kademe ilerliyor. Birinci kademede suyun altında bir kar bulutu gibi başlamıştı, daha sonra şubat ve mart aylarında tabaka tabaka sakız şeklinde bir kıvamda oldu. Daha sonra bu yoğunlaştı ve denizin üstüne çıkmaya başladı" dedi.

YENGEÇ ÖLÜMLERİ VE ÇÜRÜME BAŞLADI
Müsilajla ocak ayından bu yana mücadele edildiğine değinen Şişman, "Bu daha önce ki yıllarda da oluyordu. Bu yoğunlukta değildi, ilk defa bu yoğunlukta oldu. Şimdi bu gördüğüm görüntü, deniz tabanındaki tahribat ilk kez karşıma çıkıyor. Evet bundan 1 ay öncesine kadar ölü canlılar, ölü balıklar oluyordu. Solungaçların içine giren müsilaj, hayvanın solumasına engel olarak öldürüyordu. Şimdi yengeç ölümleri ve çürüme var. 'Metan gazı üretmeye de başlayabilir' konusu var. Bunlar araştırılacak" ifadelerini kullandı.

"CANLILARI BOĞMUŞ, RESMEN ÖLDÜRMÜŞ"
Levent Şişman, deniz tabanında beyazlaşma olduğuna dikkat çekerek, sözlerine şöyle devam etti:
"Beyazlaşma dikkatimi çekti. Topak topak deniz tabanını örtmüş, altında kalan canlıları da boğmuş, resmen öldürmüş. Bunun altında yengeç var, ekosistemdeki canlılar var, deniz otları, deniz çayırları, yosunlar var. Bunlar, balıkların yumurtalarını bıraktıkları yerler. Bunların ölümlerine sebep olmuş. Tabakayı kaldırdığımız zaman da siyahlaşmış var, çürüme söz konusu. Bunu gördüğümde şaşırdım. Sürekli dalış yapan bir derneğiz. Bunun ilerisinde daha kötü senaryolar var. Marmara Denizi bize ait bir deniz. Böyle ilerlerse bunu kullanamayacağız"

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA