Çuvalla uyuşturucu sevkiyatına suçüstü | Video

İstanbul’da bir adresten başka bir adrese motosikletle uyuşturucu madde sevkiyatı yapan iki uyuşturucu madde satıcısı; bir çuval sentetik uyuşturucu Bonzai maddesiyle suçüstü yakalandı.

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Bağcılar İlçesi'nde bir çuval taşıyan motosikletli iki kişiyi şüphe üzerine durdurmak istedi.

İki şüpheli motosikletle kaçmaya başlayınca kovalamaca yaşandı fakat E.I. ve U.T.C. isimli iki kişi kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Çuvalda 20 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi bulundu. İki uyuşturucu madde satıcısının uyuşturucu madde ticaretinde kullandıkları iki cep telefonuna ve uyuşturucu madde ticaretinden elde ettikleri değerlendirilen bin 255 lira nakit paraya el konuldu.