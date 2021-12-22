Çuvallı hırsız kamerada | Video

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Malatya’da çaldığı banka kartı ile ‘çuval’ giyerek ATM’den para çeken şüpheli, kameralara yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Darende ilçesinde meydana gelen olayda, banka kartının çalındığını ve ATM'den bin 500 TL tutarında parasının çekildiğini belirten vatandaş, durumu polis ekiplerine bildirerek yardım istedi. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, bölgede bulunan kamera kayıtlarını incelemeye aldı. 172 saatlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, olayı gerçekleştiren şahsın tanınmamak amacıyla çuval giydiğini tespit ederken, yapılan kapsamlı çalışmalar sonucu kimliği belirlenen şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.