Cüzdanı çalınan genç 16 katlı ağır hasarlı binanın çatısına çıktı | Video
Adana’da cüzdanı çalınan bir kişi, depremde ağır hasar gören 16 katlı binanın damına çıkarak intihar etmek istedi. Polis ekipleri şahsı ikna ederek aşağı indirdi.
Asayiş Şubeye bağlı Cinayet Büro Amirliğindeki müzakereci polis yaklaşık 45 dakikalık uğraşlar sonucunda E.T'yi ikna ederek aşağı indirdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:31
Cüzdanı çalınan genç 16 katlı ağır hasarlı binanın çatısına çıktı | Video 30.06.2023 | 09:56
04:22
Kars’ta emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza kesildi | Video 30.06.2023 | 09:44
00:47
Ev sahibinin dikkati enkaz faresini yakalattı | Video 30.06.2023 | 09:43
06:42
Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne bayramda ziyaretçi akını | Video 30.06.2023 | 10:28
02:53
04:15
Denizi olmayan Kütahya'da tekne turu keyfi | Video 30.06.2023 | 10:02
00:47
Ev sahibinin dikkati enkaz faresini yakalattı | Video 30.06.2023 | 10:02
07:11
04:28
Arnavutköy'de yolcu otobüsünün araçlara çarptığı kaza kamerada | Video 30.06.2023 | 09:07
01:27
00:54
Adana'da sokakta silahlı saldırı anı kameralara yansıdı: 3 yaralı | Video 30.06.2023 | 08:45
01:33
01:11
Virajı alamayan otomobil duvara çarparak durabildi | Video 30.06.2023 | 08:44
00:53
Adana’da silahlı kavga anı güvenlik kamerasında | Video 30.06.2023 | 08:34
00:53
Adana’da silahlı kavga anı güvenlik kamerasında: 3 yaralı | Video 29.06.2023 | 21:50
00:49
Adana’da eve giren yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı | Video 29.06.2023 | 18:51
01:19
'U' dönüşü yapmaya çalışırken kazaya sebep oldu: 3’ü çocuk 5 yaralı | Video 29.06.2023 | 16:52
01:20
İzmir’de korkunç olay: Eşini ve eşinin kardeşini öldürdü! | Video 29.06.2023 | 16:01
01:54
Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak devrildi: 2 yaralı | Video 29.06.2023 | 15:54
02:51
Ümraniye’de korkutan yangın: 1 kişi yaralandı | Video 29.06.2023 | 15:33