Video Yaşam Cüzdanı çalınan genç 16 katlı ağır hasarlı binanın çatısına çıktı | Video
Cüzdanı çalınan genç 16 katlı ağır hasarlı binanın çatısına çıktı | Video

Cüzdanı çalınan genç 16 katlı ağır hasarlı binanın çatısına çıktı | Video

30.06.2023 | 09:56

Adana’da cüzdanı çalınan bir kişi, depremde ağır hasar gören 16 katlı binanın damına çıkarak intihar etmek istedi. Polis ekipleri şahsı ikna ederek aşağı indirdi.

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Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi Ahmet Sapmaz Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Emre T., cüzdanı çalındığı için 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören 16 katlı apartmanın damına çıkarak intihar etmek istedi. Çevredeki vatandaşlar apartmanın damından birinin sarktığını görmesi üzerine durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri E.T'in atlama ihtimalaniline karşın hava yastığı açtı.

Asayiş Şubeye bağlı Cinayet Büro Amirliğindeki müzakereci polis yaklaşık 45 dakikalık uğraşlar sonucunda E.T'yi ikna ederek aşağı indirdi.

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