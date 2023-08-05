D-100 karayolunda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı | Video
Sakarya’nın Akyazı ilçesi D-100 karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında aralarında hamile kadınında bulunduğu 6 kişi yaralandı.
Öte yandan, yol çalışmasının olduğu bölgede kaza sebebi ile uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların yoldan kaldırılması ile trafik normal seyrine dönerken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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