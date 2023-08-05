Video Yaşam D-100 karayolunda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı | Video
D-100 karayolunda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı | Video

D-100 karayolunda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı | Video

05.08.2023 | 11:06

Sakarya’nın Akyazı ilçesi D-100 karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında aralarında hamile kadınında bulunduğu 6 kişi yaralandı.

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Kaza, gece saatlerinde D-100 karayolu Gebeş Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mudurnu Köprüsü'ndeki çalışmalar sebebi ile ulaşımın gidiş-geliş olarak sağlandığı bölgede S.Y. idaresindeki cip ile U.K. idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü U.K. araçta yolcu olarak bulunan ve 7 aylık hamile olduğu öğrenilen S.K., A.K. ile isimleri öğrenilemeyen iki kişi ve cipin sürücüsü S.Y. yaralandı. Toplamda 6 kişinin yaralandığı kaza bölgesine ulaşan itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, yol çalışmasının olduğu bölgede kaza sebebi ile uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların yoldan kaldırılması ile trafik normal seyrine dönerken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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