D-100 karayolu'nda şerit kavgası! İETT şoförü otomobili tekmeledi  | Video

Kadıköy D-100 Karayolu'nda iddiaya göre uzun süre şeridi paylaşamayan İETT otobüsü şoförü ve otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Araçtan inen otobüs şoförü otomobile tekme attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay dün akşam saatlerinde Kozyatağı D-100 Karayolu Ankara yönünde meydana geldi. İddiaya göre uzun süre şeridi paylaşamayan İETT otobüsü şoförü ve otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Otobüsü durdurarak araçtan inen otobüs şoförü ise önce otomobilin camına vurdu ardından araca tekme attı. Olayın ardından otomobil sürücüsü yoluna devam etti. O anlar trafikteki diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.