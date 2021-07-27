Video Yaşam D-100 Karayolunda ters şeritte giden otomobil tehlike saçtı | Video

D-100 Karayolunda ters şeritte giden otomobil tehlike saçtı | Video

D-100 Karayolunda ters şeritte giden otomobil tehlike saçtı | Video
27.07.2021 | 11:08

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Sakarya’nın Hendek ilçesi D-100 Karayolu’nda otomobiliyle ters şeritte ilerleyen ve trafiği tehlikeye atan sürücü cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Trafikte korku dolu anlar yaşatan sürücü, diğer sürücülerin tepkisine aldırış etmeden kilometrelerce ters yönde ilerlemeye devam etti.

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Olay, Sakarya-Düzce D-100 Karayolu'nda Hendek ilçesi mevkiinde yaşandı. Plakası ve ismi öğrenilemeyen sürücü, otomobiliyle Ankara istikametinde ters şeritten gitmeye başladı. Otomobili gören sürücüler büyük şaşkınlık yaşadı. Sürücüler ise kaza riski oluşturan ve trafiği tehlikeye atan sürücüyü selektör yaparak uyarmaya çalıştı. Uyarılara aldırış etmeyen sürücü, ters yönde ilerlemeye devam etti. Korku dolu anlar ise başka bir otomobilde seyir halinde olan yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, "Böyle bir şey gördünüz mü? arkadaşlar, alın işte yurdum insanı" diyerek tepkisini gösterdiği ve aracın ters yönde ilerlediği anlar yer alıyor.

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