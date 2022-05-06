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OTOMATİK OYNAT
02:06
Trabzon'da heyelan anı kamerada | Video 06.05.2022 | 13:24
02:33
00:34
Asiye Atalay cinayetinde flaş gelişme! Adliyeye sevk edildi | Video 06.05.2022 | 13:12
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02:06
Trabzon'da heyelan meydana geldi! Korkutan anlar kamerada | Video 06.05.2022 | 12:47
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Kaybolan küçük Zümral, duvarın dibinde uyurken bulundu | Video 06.05.2022 | 12:43
01:18
D-100 yanyolda iki araç çarpıştı: 6 yaralı | Video 06.05.2022 | 12:49
01:43
Ümraniye'de otomobilin karşı şeride savrulduğu kaza kamerada | Video 06.05.2022 | 11:22
03:50
Esenyurt'ta kedi tartışması | Video 06.05.2022 | 12:17
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İzmir’de hırsızlık operasyonu: 9 gözaltı | Video 06.05.2022 | 11:56
03:57
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Arayıp teslimat kodunu istedi, o kodla teslim alıp kaçtı | Video 06.05.2022 | 12:04
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Hatay’da alışveriş merkezinin teras katındaki kafede yangın çıktı! | Video 06.05.2022 | 11:24
03:24
Metruk binadaki hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı | Video 06.05.2022 | 11:24
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Küçükçekmece’de sokak köpekleri yaşlı adama saldırdı | Video 06.05.2022 | 11:19
02:34
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Nesli tükenmekte olan su samurları Kahramanmaraş'ta görüntülendi | Video 06.05.2022 | 11:06
00:42
Tartıştığı kuryenin motosikletini sopayla parçaladı | Video 06.05.2022 | 10:56
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Baharla birlikte Karacabey Longozu'nda mest eden görüntüler | Video 06.05.2022 | 10:31
01:00
Evden kaçıp dilenen 13 yaşındaki kızını zincire vurdu | Video 06.05.2022 | 10:47
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde minibüs ile bir aracın çarpışması neticesinde 6 kişi yaralandı.