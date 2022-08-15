Video Yaşam D-100’de aynı noktada 3 farklı zincirleme kaza: 4 yaralı | Video
D-100’de aynı noktada 3 farklı zincirleme kaza: 4 yaralı | Video

D-100’de aynı noktada 3 farklı zincirleme kaza: 4 yaralı | Video

15.08.2022 | 12:32

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Kocaeli’nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu’nda aynı noktada 3 farklı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 4 kişi yaralandı.

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Kaza, D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe genelinde etkili olan sağanak sonrasında kayganlaşan yol üzerinde seyir halinde olan kamyon, kamyonet, minibüs ve hafif ticari araç zincirleme kazaya karıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonetin içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulanslara alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, aynı istikamet üzerinde 3 otomobilin karıştığı ve 2 kamyon, servis minibüsü, 2 otomobilin karıştığı iki zincirleme kaza daha meydana geldi. Kazalarda maddi hasar meydana gelirken, D-100 Karayolu'nda uzun araç kuyruğu oluştu. Trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik yeniden normal seyrine döndü. Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

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