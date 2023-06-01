Video Yaşam D-100'de işçileri taşıyan midibüs tıra çarptı: 13 yaralı | Video
D-100'de işçileri taşıyan midibüs tıra çarptı: 13 yaralı | Video

D-100'de işçileri taşıyan midibüs tıra çarptı: 13 yaralı | Video

01.06.2023 | 12:38

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde servis midibüsünün tıra çarparak devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 13 işçi yaralandı.

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Olay, D-100 kara yolu Ankara istikameti Tavşanlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.T. hakimiyetindeki işçileri taşıyan 41 P 3740 plakalı midibüs, önünde seyir haline olan Y.Y. idaresindeki 41 ZB 579 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın şiddetiyle midibüs devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Koltuk aralarında sıkışan bazı işçiler itfaiye ekipleri kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralanan 13 işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayı anlatan Emrah T., "İki tır peş peşe giderken servisçi arkadaş ya yolcu alacaktı ya da şerit değiştirecekti. Tıra temas etti. Aracın dengesini bozuldu ve yan yattı" dedi.

Kaza sebebiyle Ankara istikametinde trafik akışı tek şeritten sağlanıyor.

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