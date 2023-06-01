D-100'de işçileri taşıyan midibüs tıra çarptı: 13 yaralı | Video
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde servis midibüsünün tıra çarparak devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 13 işçi yaralandı.
Kazayı anlatan Emrah T., "İki tır peş peşe giderken servisçi arkadaş ya yolcu alacaktı ya da şerit değiştirecekti. Tıra temas etti. Aracın dengesini bozuldu ve yan yattı" dedi.
Kaza sebebiyle Ankara istikametinde trafik akışı tek şeritten sağlanıyor.
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