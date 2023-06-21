D-100’de makas atarak ilerleyen sürücüye 8 bin 128 TL ceza | Video
Kartal D-100 karayolunda art arda makas atarak ilerleyen otomobilin sürücüsü polis tarafından tespit edildi. Sürücüye 8 bin 128 TL para cezası uygulandı.
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