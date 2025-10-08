Video Yaşam D-100'de motosikletle tehlikeli hareketler kamerada | Video
08.10.2025 | 11:49

D-100 kara yolunun Bolu geçişinde motosikletle akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü tespit edilen sürücü ile motosiklet sahibine toplam 49 bin 781 lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün tehlikeli sürüşü ise kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, D-100 kara yolunda bir motosiklet sürücüsünün tehlikeli hareketler yaptığı anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, sürücünün D.S.U. olduğunu ve motosikletin E.K.'ye ait olduğunu belirledi. Sürücü D.S.U.'ya sürücü belgesiz araç kullanmak, koruyucu başlık takmamak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek başta olmak üzere ilgili maddelerden 31 bin 104 lira ceza kesildi. Motosiklet sahibi E.K.'ye ise sürücü belgesi olmayan kişiye araç kullandırmaktan 18 bin 677 lira ceza uygulandı.

Gözaltına alınan D.S.U. hakkında adli işlem başlatıldı, motosiklet ise otoparka çekildi.
