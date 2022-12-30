Video Yaşam D-100’de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti | Video
D-100’de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti | Video

D-100’de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti | Video

30.12.2022 | 08:25

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Sakarya’nın Serdivan ilçesi D-100 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Mahalleli ise birçok kazanın olduğu bölgeye bir süre önce yapılan ancak henüz faaliyete geçirilmeyen trafik ışıkları için tepkilerini dile getirdi.

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Kaza, D-100 kara yolu Serdivan ilçesi Yukarıdereköy Mahallesi girişindeki kavşak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli istikametine doğru seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 41 KA 090 plakalı otomobil yolun karşısına geçmek isteyen H.A. (75) isimli vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan vatandaş kanlar içinde kaldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ağır yaralanan vatandaşa ilk müdahalesi bölgede yapıldı. Sağlık ekiplerince dakikalarca olay yerinde müdahale edilen yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vatandaşın hastane yolunda hayatını kaybettiği, kazaya karışan araç sürücüsünün ise gözaltına alındığı öğrenildi.

Öte yandan, daha öncesinde birçok farklı kazanın da meydana geldiği bölgedeki mahalleli ise bir süre önce yapılan ancak henüz faaliyete geçirilmeyen trafik ışıkları için tepkilerini dile getirdi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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