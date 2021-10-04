D-100'de taksinin tehlikeli yolculuğu kamerada | Video

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Esenyurt D-100'de sürücüsünün zikzaklar çizerek ilerlediği taksi trafikte tehlikeli görüntüler oluşturdu.
D-100 Karayolu Esenyurt mevkii Edirne istikametinde ilerleyen sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, aracıyla zikzaklar çizerek ilerleyen taksici trafiği tehlikeye soktu. Zaman zaman ani şerit değiştiren taksici, bir süre sonra gözden kayboldu.