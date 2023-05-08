D-100’de taksiye çarpan hafif ticari araç takla attı: 3 yaralı | Video 08.05.2023 | 10:54 Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç taksiye çarparak takla attı. Kazanın şiddetiyle hafif ticari araçta bulunan 3 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi D-100 İstanbul istikameti Yahyakaptan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafif ticari araçla seyir halinde olan F.Y., direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde ticari taksiye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araç takla atarak yan yattı. Kazada hafif ticari araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansa alarak çevre hastanelerine kaldırıldı.Kaza sebebiyle araçlar kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.