Video Yaşam D-100’de taksiye çarpan hafif ticari araç takla attı: 3 yaralı | Video
D-100’de taksiye çarpan hafif ticari araç takla attı: 3 yaralı | Video

D-100’de taksiye çarpan hafif ticari araç takla attı: 3 yaralı | Video

08.05.2023 | 10:54

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç taksiye çarparak takla attı. Kazanın şiddetiyle hafif ticari araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi D-100 İstanbul istikameti Yahyakaptan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafif ticari araçla seyir halinde olan F.Y., direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde ticari taksiye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araç takla atarak yan yattı. Kazada hafif ticari araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansa alarak çevre hastanelerine kaldırıldı.

Kaza sebebiyle araçlar kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

D-100’de taksiye çarpan hafif ticari araç takla attı: 3 yaralı | Video 00:43
D-100’de taksiye çarpan hafif ticari araç takla attı: 3 yaralı | Video 08.05.2023 | 10:54
Düğün konvoyu yapan bir grup otoyolu trafiğe kapattı! O anlar kamerada | Video 00:54
Düğün konvoyu yapan bir grup otoyolu trafiğe kapattı! O anlar kamerada | Video 08.05.2023 | 10:38
Küçükçekmece’de iki otomobilin alevler içinde kaldığı anlar kamerada | Video 02:41
Küçükçekmece’de iki otomobilin alevler içinde kaldığı anlar kamerada | Video 08.05.2023 | 10:15
Aksaray’da düğün çıkışı feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı | Video 00:42
Aksaray'da düğün çıkışı feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı | Video 08.05.2023 | 10:15
PKK’nın siber üyelerine şafak operasyonu: Kamu kuruluşlarına ait 450 internet sitesini hacklediler | Video 00:26
PKK’nın siber üyelerine şafak operasyonu: Kamu kuruluşlarına ait 450 internet sitesini hacklediler | Video 08.05.2023 | 10:20
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 8 Mayıs 2023 Pazartesi atv izle! | Video 05:38
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 8 Mayıs 2023 Pazartesi atv izle! | Video 08.05.2023 | 10:19
Kağıthane’de kaza yapan otomobilin sürücüsü direksiyon kabininden fırladı! 1 ölü, 2 yaralı | Video 01:45
Kağıthane'de kaza yapan otomobilin sürücüsü direksiyon kabininden fırladı! 1 ölü, 2 yaralı | Video 08.05.2023 | 08:49
Servis aracı minibüse çarptı: 5 yaralı | Video 00:53
Servis aracı minibüse çarptı: 5 yaralı | Video 08.05.2023 | 09:55
Tekirdağ’da 7 kişinin yaralandığı zincirleme kaza kamerada | Video 02:02
Tekirdağ’da 7 kişinin yaralandığı zincirleme kaza kamerada | Video 08.05.2023 | 09:50
İstiklal Caddesi’nde bombalı terör saldırısı gerçekleştiren sanıklar yarın hakim karşısına çıkacak | Video 06:11
İstiklal Caddesi'nde bombalı terör saldırısı gerçekleştiren sanıklar yarın hakim karşısına çıkacak | Video 08.05.2023 | 09:43
Ani fren yapan motosikletli aracın altına girmekten son anda böyle kurtuldu | Video 00:23
Ani fren yapan motosikletli aracın altına girmekten son anda böyle kurtuldu | Video 08.05.2023 | 09:43
İstanbul’da dehşet anları kamerada! Kendi aracının altında kalıp can verdi | Video 03:07
İstanbul’da dehşet anları kamerada! Kendi aracının altında kalıp can verdi | Video 08.05.2023 | 08:50
İstanbul’da kaçak göçmen operasyonu: Tekneleri batmak üzereyken kurtarıldılar! | Video 01:43
İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu: Tekneleri batmak üzereyken kurtarıldılar! | Video 08.05.2023 | 08:50
112 ekipleri müdahaleye gittiği şahıs tarafından saldırıya uğradı | Video 01:21
112 ekipleri müdahaleye gittiği şahıs tarafından saldırıya uğradı | Video 08.05.2023 | 08:44
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! Kim Milyoner Olmak İster’de bir yarışmacı uzun bir süre sonra ilk kez… | Video 04:47
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! Kim Milyoner Olmak İster’de bir yarışmacı uzun bir süre sonra ilk kez… | Video 07.05.2023 | 23:27
Bartın’da yağmurlu havaya rağmen TOGG heyecanı yaşandı | Video 03:13
Bartın'da yağmurlu havaya rağmen TOGG heyecanı yaşandı | Video 07.05.2023 | 16:20
Kentin tek kadın taksicisinin Togg hayali | Video 06:49
Kentin tek kadın taksicisinin Togg hayali | Video 07.05.2023 | 16:20
İzmir’de TCG Anadolu kuyruğu | Video 04:48
İzmir'de TCG Anadolu kuyruğu | Video 07.05.2023 | 16:20
Cinayete kurban giden Büyükşen çiftinin çocukları: Adalet yerini buldu | Video 07:31
Cinayete kurban giden Büyükşen çiftinin çocukları: "Adalet yerini buldu" | Video 07.05.2023 | 15:16
Lüks villayı üs yapan dolandırıcılık çetesi çökertildi: 22 gözaltı | Video 01:57
Lüks villayı üs yapan dolandırıcılık çetesi çökertildi: 22 gözaltı | Video 07.05.2023 | 13:58

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA