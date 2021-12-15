D-100'de tartışan magandalar araçları birbirlerinin üzerine sürdü | Video

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Maltepe D-100 Karayolunda trafikte tehlikeli hareketler yapan maganda sürücüler araçlarını birbirlerinin üzerine sürdü. Birbirleriyle tartışan magandalar kazaya davetiye çıkardı. Trafikte tehlikeli hareket yapan sürücüler araç kamerasına yansıdı.
D-100 Karayolu Maltepe mevkiinde Ankara istikametinde ilerleyen iki sürücü trafik kurallarını birçok kez ihlal etti. Sürücüler trafikte yaşadıkları gerilim sonrasında otoyolun ortasında araçlarını durdurarak tartıştı. Vatandaşların kornaya basması üzerine yola devam eden maganda sürücüler daha sonra araçlarını birbirlerinin üzerine sürdü. Kazaya davetiye çıkaran magandalar trafikteki diğer vatandaşların canlarını da tehlikeye attı.
Magandaların araçlarını birbirinin üzerine sürdüğü o anlar araç kamerasına yansıdı.