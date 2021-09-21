D-100'e kaçan köpek, trafiği alt üst etti... Sürücüler köpeği yakalayamadı | Video
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Kocaeli’de, trafiğin en yoğun olduğu saatlerde D-100 Karayolunda araçların arasında koşan köpeği gören sürücüler yakalamak için seferber oldu. Dakikalarca süren kovalamacada tüm çabalara rağmen köpek yakalanamadı.