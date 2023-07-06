D-130’daki kazada araçlar takla attı, trafik durdu: 4 yaralı | Video 06.07.2023 | 08:18 Kocaeli’de çekici ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada çekicinin üzerinde taşıdığı sıfır otomobil de dahil olmak üzere 3 araç takla attı. Trafiği durduran kazada 4 kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Başiskele ilçesi D-130 Kara Yolu Serdar Mahallesi İzmit istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Y. hakimiyetindeki sıfır araçlarla yüklü oto çekicisine, aynı yönde giden K.M. idaresindeki hafif ticari araç, arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle iki araç da orta refüje çarpıp takla atarak durabildi. Çekicinin üzerinde bulunan sıfır otomobil de takla attı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi ambulansta yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Kazadan dolayı D-130 İzmit istikametinde trafik durdu. Polis ekipleri güvenli geçişleri sağlamak için bir süre sonra kontrollü olarak yolu trafiğe açtı.Kazayla ilgili inceleme başlattı.