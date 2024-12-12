D-650 karayolunu kilitleyen zincirleme kaza: Tır makasladı, kilometrelerce kuyruk oluştu | Video
Sakarya'nın Geyve ilçesi D-650 karayolunda tırın makaslaması neticesinde meydana gelen zincirleme kazada her iki istikamette trafik durdu. İki tır ve bir otomobilin karıştığı kaza sonrası oluşan trafik havadan görüntülendi.
"TIR SOLLAMA YAPTI VİRAJI ALAMAYINCA ÖNCE BARİYERLERE VURDU SONRASINDA DA TERS DÖNDÜ"
Kazaya karışan tırda yolcu tarafında oturan İsmail Aktepe, "Tır sollama yaptı virajı alamayınca önce bariyerlere vurdu sonrasında da ters döndü. Arkasından gelen bir otomobilde kaza yapan araca çarpmamak için fren yapınca kontrolden çıkarak bizim tırımıza çarptı" dedi.
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