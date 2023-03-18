Video Yaşam D-650’de takla atan otomobilde sıkışan kadın yaralandı | Video
D-650’de takla atan otomobilde sıkışan kadın yaralandı | Video

D-650’de takla atan otomobilde sıkışan kadın yaralandı | Video

18.03.2023 | 16:54

Sakarya’nın Karasu ilçesi D650 karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Meydana gelen kazada araç içerisinde sıkışan kadını itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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Kaza, D650 karayolunun Karasu ilçesi Darıçayırı Mahallesi sapağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adapazarı istikametinden Karasu istikametine seyir halinde olan Hilal K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla atarak refüjde durabildi. Meydana gelen kazada, araç içerisinde bulunan Saniye K., otomobil içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Saniye K., karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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