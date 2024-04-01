Video Yaşam Dadı Meryem'e mesaj attı, aldatırken yakalandı! Dadı Meryem: Mehmet peşimden çok koştu
Dadı Meryem'e mesaj attı, aldatırken yakalandı! Dadı Meryem: Mehmet peşimden çok koştu

Dadı Meryem'e mesaj attı, aldatırken yakalandı! Dadı Meryem: Mehmet peşimden çok koştu

01.04.2024 | 22:51

ATV'nin beğeniyle izlenen programlarından 'Esra Erol'da', bu hafta akıllara durgun veren bir olay yaşandı. Esra Erol'da izleyiciler büyük şaşkınlık yaşadı. İşte Esra Erol'da programına damga vuran o anlar!

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