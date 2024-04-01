Dadı Meryem'e mesaj attı, aldatırken yakalandı! Dadı Meryem: Mehmet peşimden çok koştu

ATV'nin beğeniyle izlenen programlarından 'Esra Erol'da', bu hafta akıllara durgun veren bir olay yaşandı. Esra Erol'da izleyiciler büyük şaşkınlık yaşadı. İşte Esra Erol'da programına damga vuran o anlar!