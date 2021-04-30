Dağ çiçekleri görsel şölen sundu | Video
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Amasya’nın Taşova ilçesinin yüksek kesimlerinde karların erimesinin ardından açan çiçekler görsel şölen oluşturdu.
Taşova ilçesine 35 kilometre uzaklıkta yer alan Dereli, Belevi ve Ballıca köylerinin yaylalarında karların erimesinin ardından açan çiğdemler ve sarı çiçekler adeta görsel şölen oluşturdu. Eriyen karların ardından baharın ve yazın müjdecisi olan çiğdemler ile sarı renkli çeşit çeşit çiçekler açtı.
Havaların iyice ısınması ile birlikte tekrar canlanan doğada rengarenk açan çiçekler güzel görüntüler oluşturdu.