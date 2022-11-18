Dağ eteklerindeki sis bulutları böyle görüntülendi | Video

Malatya’nın Darende ilçesinde yüksek kesimlerde oluşan sis, havadan görüntülendi. Dağ eteklerine kadar inen sis bulutları kartpostallık görüntülere sahne oldu.

Darende ilçesi üzerini kaplayan sis tabakası havadan görüntülendi. Darende'de gündüz saatlerinde başlayarak etkisini artıran sis, Malatya -Kayseri karayolunun Yukarıulupınar kesiminde görüş mesafesini yer yer 60 metreye kadar düşürdü.

Ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmazken, dağlık bölgelerde etkili olan sis aynı zamanda kartpostallık manzaralar da oluşturdu.