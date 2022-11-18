Video Yaşam Dağ eteklerindeki sis bulutları böyle görüntülendi | Video
Dağ eteklerindeki sis bulutları böyle görüntülendi | Video

Dağ eteklerindeki sis bulutları böyle görüntülendi | Video

18.11.2022 | 10:20

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Malatya’nın Darende ilçesinde yüksek kesimlerde oluşan sis, havadan görüntülendi. Dağ eteklerine kadar inen sis bulutları kartpostallık görüntülere sahne oldu.

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Darende ilçesi üzerini kaplayan sis tabakası havadan görüntülendi. Darende'de gündüz saatlerinde başlayarak etkisini artıran sis, Malatya -Kayseri karayolunun Yukarıulupınar kesiminde görüş mesafesini yer yer 60 metreye kadar düşürdü.

Ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmazken, dağlık bölgelerde etkili olan sis aynı zamanda kartpostallık manzaralar da oluşturdu.

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