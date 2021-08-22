Video Yaşam Dağ keçilerinin zorlu yolculuğu cep telefonuyla görüntülendi | Video

Dağ keçilerinin zorlu yolculuğu cep telefonuyla görüntülendi | Video

Dağ keçilerinin zorlu yolculuğu cep telefonuyla görüntülendi | Video
22.08.2021 | 09:40

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Dağ keçilerinin zorlu yolculuğu cep telefonuyla görüntülendi | Video 01:32
Dağ keçilerinin zorlu yolculuğu cep telefonuyla görüntülendi | Video 22.08.2021 | 09:40
Teçhizatlı bisiklet hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı | Video 00:43
Teçhizatlı bisiklet hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı | Video 22.08.2021 | 09:41
Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı feci kaza kamerada | Video 01:34
Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı feci kaza kamerada | Video 22.08.2021 | 09:36
Pınar Altuğ köpeği ile yüzdü, sosyal medya yıkıldı | Video 00:26
Pınar Altuğ köpeği ile yüzdü, sosyal medya yıkıldı | Video 22.08.2021 | 09:21
Kuaför dükkanına pompalı tüfekle girerek rastgele ateş açtı, işyeri sahibini alıkoydu | Video 06:22
Kuaför dükkanına pompalı tüfekle girerek rastgele ateş açtı, işyeri sahibini alıkoydu | Video 22.08.2021 | 08:53
Polis helikopteri 2 yaşındaki çocuk için havalandı | Video 00:36
Polis helikopteri 2 yaşındaki çocuk için havalandı | Video 22.08.2021 | 09:07
Düğünde motosiklet şov: Damadın arkadaşlarının yaptığını görenler şaşkına döndü | Video 01:38
Düğünde motosiklet şov: Damadın arkadaşlarının yaptığını görenler şaşkına döndü | Video 22.08.2021 | 08:51
Kırşehir’de yabancı uyruklu kadın bıçaklanarak öldürüldü | Video 01:45
Kırşehir'de yabancı uyruklu kadın bıçaklanarak öldürüldü | Video 22.08.2021 | 08:51
Kuyumcunun yüzüne taşla vurup altınlarla kayıplara karıştı! Dehşet anları kamerada | Video 00:26
Kuyumcunun yüzüne taşla vurup altınlarla kayıplara karıştı! Dehşet anları kamerada | Video 22.08.2021 | 08:51
SON DAKİKA: Afyonkarahisar’daki dehşet evi kamerada! Anne ve çocuğu vurulmuş, baba ise kablo ise asılı halde bulundu 02:25
SON DAKİKA: Afyonkarahisar’daki dehşet evi kamerada! Anne ve çocuğu vurulmuş, baba ise kablo ise asılı halde bulundu 21.08.2021 | 22:34
İstanbul Büyükşehir Belediyesinde vatandaşın otobüs çilesi bitmiyor 00:14
İstanbul Büyükşehir Belediyesinde vatandaşın otobüs çilesi bitmiyor 21.08.2021 | 22:23
Adana’da hatalı dönüş yapan otomobile çarptı, havada takla atarak yere düştü 00:23
Adana'da hatalı dönüş yapan otomobile çarptı, havada takla atarak yere düştü 21.08.2021 | 21:32
Kars’ta sağanak yağmur sele dönüştü, çok sayıda eve su doldu 04:01
Kars’ta sağanak yağmur sele dönüştü, çok sayıda eve su doldu 21.08.2021 | 21:24
Çorum’da berber dükkanında rehin alınanlardan birisi kurtarıldı 00:17
Çorum'da berber dükkanında rehin alınanlardan birisi kurtarıldı 21.08.2021 | 20:52
Kilis’te otomobilin dükkana çarptığı anlar kamerada 00:59
Kilis'te otomobilin dükkana çarptığı anlar kamerada 21.08.2021 | 19:01
Muğla kıyılarında ilk defa görüldü 00:30
Muğla kıyılarında ilk defa görüldü 21.08.2021 | 18:34
Vatandaş direndi, İBB ekipleri yıkımı durdurmak zorunda kaldı! 01:31
Vatandaş direndi, İBB ekipleri yıkımı durdurmak zorunda kaldı! 21.08.2021 | 17:47
Malatya’da sokak ortasında kadına şiddet dehşeti kamerada 01:25
Malatya'da sokak ortasında kadına şiddet dehşeti kamerada 21.08.2021 | 17:30
Adıyaman Besni’de atmaca yavrusu ile lokantacının dostluğu görenleri şaşırtıyor 04:45
Adıyaman Besni'de atmaca yavrusu ile lokantacının dostluğu görenleri şaşırtıyor 21.08.2021 | 16:51
İstanbul Üsküdar’da balıkçılarla arkadaşlık yapan ’Leylek’ kamerada 00:34
İstanbul Üsküdar'da balıkçılarla arkadaşlık yapan 'Leylek' kamerada 21.08.2021 | 16:34

Malatya’nın Arapgir ilçesinde dağ keçilerinin dağdaki zorlu yolculuğu cep telefonuyla görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Arapgir ilçesi Sinikli Mahallesi'nde yaşayan doğa tutkunu Hüseyin Meydan ve Mesut Fırat arazide yürüyüş yaptıkları esnada sayıları 10'u bulan dağ keçisi sürüsüne denk geldiler. Doğa tutkunu arkadaşlar, dağ keçilerinin zorlu dağ tırmanışını cep telefonuyla görüntülediler. Görüntülerde insanların tırmanmalarının imkansız olduğu dağlık arazide dağ keçilerinin tırmanışlarıysa nefes kesti.

Doğa tutkunu Hüseyin Meydan, doğa da yaşayan hayvanlara zarar verilmemesine dikkat çekerek "Sinikli köyünde ikamet ediyoruz. Arkadaşımla birlikte doğa fotoğrafı meraklısıyız. Beraber çıktığımz doğa yürüyüşünde dağ keçileriyle karşılaştık. Bu bizim için heyecan veridiydi. Bu anları cep telefonuyla kayıt altına aldık. Doğamızı koruyalım, hayvanlara sahi çıkalım" dedi.

Mesut Fırat, arazide gördükleri cep telefonuyla görüntülediklerini vurgulayarak "Arkadaşımla doğa fotoğrafı çekiyoruz. Kendi bölgemizde bulunan dağ keçilerini fotoğraflamak için araziye çıktık. Arazide keçilere rastladık, fotoğraf ve video kaydı aldık. Yaban hayatının korunmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA