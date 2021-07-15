Dağ tepe dinlemeden aşıyı vatandaşa götürdüler | Video

Türkiye’nin COVİD-19’la verdiği başarılı mücadelenin ardından ülkede ‘Aşılanmayan Kalmasın’ sloganıyla sağlık çalışanları dağ-tepe dinlemeden çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde 300 kişinin yaşadığı Otluca Köyünde aşılanamayan vatandaşlar için sağlık çalışanları seferber edilerek aşı standı kuruldu.

Türkiye'nin COVİD-19'la verdiği başarılı mücadelenin ardından ülkede 'Aşılanmayan Kalmasın' sloganıyla sağlık çalışanları dağ-tepe dinlemeden çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı bir yandan filyasyon çalışmasıyla korona virüsün izini sürerek teması azaltmaya çalışan sağlık ekipleri, bir yandan da köy ile mezralarda yaşayan ve hastaneye gitme imkânı bulamayan vatandaşların aşılanması için çaba gösteriyor.

VATANDAŞIN AYAĞINA KADAR AŞI HİZMETİ

Türkiye genelinde COVİD-19'la mücadele kapsamında seferber olan sağlık ekipleri Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bulunan 300 kişilik Otluca Köyünde yaşlı vatandaşların ayağına kadar aşı götürdü. Köy muhtarının çağrısı üzerine köy meydanında toplanan vatandaşlar sağlık ekipleri tarafından tek tek aşılandı. Aşı olan 82 yaşındaki bir vatandaş ise, "Covid-19'dan dolayı devletimiz aşıyı kapımıza getirdi. Çoluk çocuğumuzu, kadınlarımızı hepimizi aşılarımızı yapıyorlar. Teşekkür ederim" dedi.

'ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN'

Köy muhtarı yaptığı açıklamada köylerinin uzak bir mecrada olduğu, yaşlı nüfusun bulunduğu için sağlık çalışanlarının köye kadar aşı getirerek sağlıklarını koruduğunu dile getirdi. 'Allah devletimize zeval vermesin aşılanmamız için sağlık çalışanlarını evimize kadar getirdiler. Buradan tüm devlet büyüklerimize selamlarımızı iletiyoruz.' diye konuştu.