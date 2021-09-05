Video Yaşam Dağlarda gezen karacalar kameraya böyle yansıdı | Video

Dağlarda gezen karacalar kameraya böyle yansıdı | Video

Dağlarda gezen karacalar kameraya böyle yansıdı | Video
05.09.2021 | 14:33

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Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde kırsal alanda gezen iki karaca cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Iğdır'ın Tuzluca ilçe kırsalında doğacı olarak dolaşan gezgin Caner Kaya kırsalda dolaştığı esnada karşısına iki karaca çıktı. Bölgede çok az rastlanan ve uzun zamandır görülmeyen karacalar gezginin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde iki karaca karınlarını doyurduktan sonra dağ yamaçlarından kaçarak gözden kayboluyor.

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