Video Yaşam Daha önce evinin kapısını yaktığı kadını, elektrikli düzenekle öldürmeye çalıştı | Video
Daha önce evinin kapısını yaktığı kadını, elektrikli düzenekle öldürmeye çalıştı | Video

Daha önce evinin kapısını yaktığı kadını, elektrikli düzenekle öldürmeye çalıştı | Video

30.12.2024 | 12:11

Antalya'da Serhan Kaynar (52), bir süre önce evinin kapısına tiner döküp ateşe verdiği komşusu Tezcan K.'yi (36), bu kez 2 metre uzunluğundaki elektrikli düzenekle öldürmeye çalıştı. Tezcan K., “'Seni öldüreceğim' diyerek elindeki düzenekle kalbimi hedef alarak saldırdı. Elektrik çarptığını hissettim. Göğsümün üst kısmında yara oluştu" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Varlık Mahallesi'nde bir apartmanın 4'üncü katında oturan Serhan Kaynar, iddiaya göre daha önce 'Bak evine molotofkokteyli atarım, yakarım' diye tehdit ettiği üst komşusu Tezcan K.'nın evinin kapısını, 7 Ekim'de tiner dökerek ateşe verdi. Komşuların müdahalesiyle dairesine kaçan Serhan Kaynar, polis tarafından gözaltına alındı. Serhan Kaynar, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

2 METRE TAHTAYA ELEKTRİKLİ DÜZENEK
2 ay sonra tahliye olan Serhan Kaynar, 27 Aralık'ta 2 metre uzunluğundaki tahtaya çivilerle elektrikli düzenek hazırlayarak komşusu Tezcan K.'yi evde beklemeye başladı. Tezcan K.'nin eve geliş saatini öğrenmek isteyen Kaynar, apartman yöneticisini arayarak 'Üst kattan çok ses geliyor, arayıp uyarır mısınız?' dedi. Yöneticinin aradığı Tezcan K., 'Evde değilim, 1 saat kadar sonra evde olacağım, gürültü yapma şansım yok' diyerek telefonu kapattı. Apartman yöneticisi de Serhan Kaynar'ı arayarak Tezcan K.'nin evde olmadığını, 1 saat sonra geleceğini söyledi. Saat 22.00 sıralarında gelen Tezcan K. evine çıkarken bir anda kapıyı açan Serhan Kaynar, hazırladığı elektrikli düzenekle saldırdı. Tezcan K., düzeneğin çivili kısmının göğsüne temasıyla akıma kapılıp, yaralandı. Tezcan K.'nın çığlıkları üzerine komşuları yardımına yetişti. Serhan Kaynar ise dairesine kaçtı. Çağırılan polis ekibi, Serhan Kaynar'ı gözaltına aldı.

'KENDİSİNİ ÖLDÜRMEYE KARAR VERDİM'
Ekipler tarafından polis merkezine götürülen Serhan Kaynar, ilk ifadesinde suçunu itiraf etti. Serhan Kaynar ifadesinde, "Üst komşumu daha önceden tanımıyordum. 2 ay önce kapısını tinerle yaktıktan sonra polis merkezinde tanıştım. Kendisini öldürmeye karar verdim. Param olmadığı için topladığım kablolarla düzenek kurdum. Kabloları bağladığım tahtanın ucuna çivi çaktım. Diğer ucunu da prize takarak, çivilerin kadına çarpmasıyla öleceğini düşündüm. Binaya girince hazırladığım tahtayı kadının göğüs kısmına vurdum. Bağırınca apartman sakinlerinin beni linç edeceğini düşündüğüm için içeriye girdim ve polisi bekledim" dedi.

'DÜZENEKLE KALBİMİ HEDEF ALDI'
Alt komşusu Serhan Kaynar tarafından defalarca saldırıya uğradığını belirten Tezcan K., "Alt komşum Serhan Kaynar ile daha önce de sorun yaşadık. Kapımın önüne tiner döküp yangın çıkardı, kapımı kırdı. Sürekli bağırıp çağırıyordu. Akşam işten çıktım, eve geldim. Tam kapısının önünden geçerken kapıyı birden açtı. 2 metre uzunluğunda kalın bir tahtaya kablolar sarmış. Ucuna da iki çivi çakarak, elektrikli bir düzenek hazırlamış. 'Seni öldüreceğim' diyerek elindeki düzenekle kalbimi hedef alarak saldırdı. Elektrik çarptığını hissettim. Göğsümün üst kısmında yara oluştu. Bağırarak kaçtım. Ben bağırınca komşularımız hemen dışarı çıktı. Sonra KADES uygulamasına bastım, ekipler geldi. Karakolda suçunu itiraf etmiş" diye konuştu.

'KAÇMASAYDIM ÇOK TEHLİKELİ SONUÇLAR OLABİLİRDİ'
Serhan Kaynar'dan şikayetçi olan Tezcan K., "Çok rahatsızım ve korkuyorum. Kızım ve yeğenimle yaşıyoruz. Bizim gürültü yaptığımızı düşünüyor ama ben zaten işteydim. Gürültü yapmadık. Şahıs 4'üncü katta, ben 5'inci katta oturuyorum. Eve çıkarken kapıyı açıp saldırdı. Sürekli bağırıyor, küfrediyor. Bütün apartman bu durumdan rahatsız. Apartman sakinleri olarak, şikayet ettik. Yalnız yaşayan bir kadın olduğum için de gücü bana yetiyor diye rahat rahat saldırıyor. Adam elektrikli düzenek kurmuş. Oturmuş bunun üstüne çalışmış. Kaçmasaydım çok tehlikeli sonuçlar olabilirdi. Çocuklarım da var" ifadelerini kullandı.

TUTUKLANDI
Serhan Kaynar polis merkezindeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne, oradan da adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan Serhan Kaynar, buradaki ifadesinde, daha önceki ifadesinin geçerli olduğunu belirtti. Kaynar, 'Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak, cezaevine teslim edildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

MSB açıkladı! 11 terörist etkisiz | Video 00:47
MSB açıkladı! 11 terörist etkisiz | Video 30.12.2024 | 12:11
Daha önce evinin kapısını yaktığı kadını, elektrikli düzenekle öldürmeye çalıştı | Video 06:00
Daha önce evinin kapısını yaktığı kadını, elektrikli düzenekle öldürmeye çalıştı | Video 30.12.2024 | 12:11
Batman’a gelin gelen Vietnamlı Hoan adını Hilal olarak değiştirdi 05:36
Batman'a gelin gelen Vietnamlı Hoan adını Hilal olarak değiştirdi 30.12.2024 | 10:26
Başıboş köpekler havadaki drona saldırdı | Video 01:20
Başıboş köpekler havadaki drona saldırdı | Video 30.12.2024 | 10:26
Esenyurt’ta komşuların yüksek ses tartışması mahalle kavgasına döndü | Video 03:32
Esenyurt’ta komşuların yüksek ses tartışması mahalle kavgasına döndü | Video 30.12.2024 | 10:08
Mardin’de kaza sonrası iki grup arasında yumruklu kavga kamerada | Video 00:59
Mardin’de kaza sonrası iki grup arasında yumruklu kavga kamerada | Video 30.12.2024 | 10:04
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran Galatasaray sorusu! 02:52
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran Galatasaray sorusu! 30.12.2024 | 09:28
Kartal sahil yolunda kaza: 1’i ağır 6 yaralı | Video 03:18
Kartal sahil yolunda kaza: 1'i ağır 6 yaralı | Video 30.12.2024 | 08:57
Erzincan’da şarampole devrilen otobüsün son görüntüsü ortaya çıktı | Video 01:59
Erzincan’da şarampole devrilen otobüsün son görüntüsü ortaya çıktı | Video 30.12.2024 | 08:54
Narkokapan-4 operasyonlarında 83 şüpheli yakalandı | Video 01:15
Narkokapan-4 operasyonlarında 83 şüpheli yakalandı | Video 30.12.2024 | 08:47
Kadıköy’de kanalizasyon borusu patladı! Vatandaşlardan İSKİ’ye tepki | Video 03:33
Kadıköy'de kanalizasyon borusu patladı! Vatandaşlardan İSKİ'ye tepki | Video 30.12.2024 | 08:47
İstanbul Havalimanı’nda şüpheli valiz alarmı | Video 00:16
İstanbul Havalimanı’nda şüpheli valiz alarmı | Video 30.12.2024 | 08:47
Beyoğlu’nda korkutan yangın: Kalbi duran kediyi itfaiye hayata döndürdü | Video 03:46
Beyoğlu'nda korkutan yangın: Kalbi duran kediyi itfaiye hayata döndürdü | Video 29.12.2024 | 14:13
Down sendromlu vatandaşı Heimlich manevrası kurtardı | Video 03:33
Down sendromlu vatandaşı Heimlich manevrası kurtardı | Video 29.12.2024 | 14:13
Sakarya’da dehşet: 3 ay önce evlendiği eşini defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı | Video 00:35
Sakarya'da dehşet: 3 ay önce evlendiği eşini defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı | Video 29.12.2024 | 14:13
Freni boşalan tır araçları biçti, aracını park eden sürücü kıl payı kurtuldu | Video 00:46
Freni boşalan tır araçları biçti, aracını park eden sürücü kıl payı kurtuldu | Video 29.12.2024 | 14:13
Okul müdürünün ’Heimlich manevrası’ öğrenciyi kurtardı | Video 00:36
Okul müdürünün 'Heimlich manevrası' öğrenciyi kurtardı | Video 29.12.2024 | 12:29
Sarıyer’de denize düşüp kaybolan kardeşler 36 gündür aranıyor | Video 04:12
Sarıyer'de denize düşüp kaybolan kardeşler 36 gündür aranıyor | Video 29.12.2024 | 12:27
9 yıldır kayıp olan Dursun Kaan Taşçı’nın akıbeti hala bilinmiyor | Video 07:59
9 yıldır kayıp olan Dursun Kaan Taşçı'nın akıbeti hala bilinmiyor | Video 29.12.2024 | 12:24
Yan baktın diyerek iki kişiyi vurdu | Video 00:32
"Yan baktın" diyerek iki kişiyi vurdu | Video 29.12.2024 | 12:23

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA