Daireye girmek isteyen kedi, kapının tokmağını defalarca kez çaldı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:34
Daireye girmek isteyen kedi, kapının tokmağını defalarca kez çaldı | Video 04.05.2021 | 14:18
01:23
04:30
İstanbul Haseki'de bir kişi tramvayın altında kaldı 04.05.2021 | 13:31
06:35
Barajda sular çekildi tarihi kilise tamamen gün yüzüne çıktı | Video 04.05.2021 | 12:53
00:30
Çöp aracıyla yardım kolisi dağıtan CHP’li Küçükçekmece Belediyesi’ne tepki 04.05.2021 | 13:43
00:13
Yasağı ihlal edip oyun oynarken yakalandılar 04.05.2021 | 13:35
00:16
SON DAKİKA: Van'da sokakta yanmış erkek cesedi bulundu 04.05.2021 | 13:31
00:46
Samsun'da site görevlisini bıçaklayıp el hareketi yapan şahıs kamerada 04.05.2021 | 11:52
03:59
Bagajdaki dehşetin zanlısı kız arkadaş çıktı | Video 04.05.2021 | 12:25
01:24
Son dakika! Kaybolan otizmli Kerim Can bulundu. İşte o anlar | Video 04.05.2021 | 12:27
04:39
187 kilometrelik 'sigara alma' yalanı polise takıldı | Video 04.05.2021 | 11:56
03:48
03:49
Sultanbeyli'de “Aşı Bilgilendirme Ekipleri” görev başında | Video 04.05.2021 | 11:06
03:26
Korona virüsü yendi, türküsünü yaptı | Video 04.05.2021 | 10:51
18:31
01:21
Afgan uyruklu mültecilerin umuda yolculuğu Osmaniye’de son buldu | Video 04.05.2021 | 10:23
00:40
Sahte izin belgeli fuhuş yaptırıyorlardı! 8 şüpheli tutuklandı | Video 04.05.2021 | 10:23
04:58
Ataşehir'de lüks araç alev alev yandı | Video 04.05.2021 | 09:07
02:38
İşçi midibüsü takla attı: 20 işçi yaralandı | Video 04.05.2021 | 09:07
02:07
Adana'da dehşet! Çocuklarını darp eden anne balkondan aşağı sarkıttı! 04.05.2021 | 10:15
Niğde’de daireye girebilmek için kapının tokmağını defalarca çalan ve miyavlayan kedinin görüntüsü izleyenleri güldürüyor.
Niğde'nin Bor ilçesinde eve girebilmek için kapının kenarındaki ayakkabılığa çıkan kedi, daireye girebilmek için kapının tokmağını çaldı. Kapıyı kimsenin açmaması üzerine defalarca tokmağı çalan ve miyavlayan kedi görenleri gülümsetti. Kedinin sosyal medyaya yüklenen görüntüsü kısa sürede binlerce beğeni aldı.