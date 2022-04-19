Dakikalar içerisinde bankı böyle söküp çaldılar | Video

Mardin’in Nusaybin ilçesinde hırsızlar, parkın bankını parçalayarak çalarken güvenlik kameralarına yakalandı.

Alınan bilgilere göre, olay Nusaybin ilçesine bağlı Fırat Mahallesi Saray Sokak TOKİ Konutları 4. Etap Molla Osman Camii yanındaki parkta meydana geldi. Güvenlik kameraları görüntülerinde, kimliği belirsiz iki hırsız, parkın oturma bankını 12 dakikada söküp kırarak çalarken güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızların yakalanması için Cumhuriyet Savcılığın talimatı üzerine polis ekipleri inceleme başlattı.

Öte yanda geçen günlerde kimliği belirsiz hırsızlar, tarafından Molla Osman Camisinin abdest ve lavabo muslukları çalınmıştı.