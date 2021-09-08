Video Yaşam Dakikalarca kalp masajı yapıldı ama kurtarılamadı. Motosikletli gencin kazadan dakikalar önceki görüntüsü böyle kaydedildi | Video

Dakikalarca kalp masajı yapıldı ama kurtarılamadı. Motosikletli gencin kazadan dakikalar önceki görüntüsü böyle kaydedildi | Video

Dakikalarca kalp masajı yapıldı ama kurtarılamadı. Motosikletli gencin kazadan dakikalar önceki görüntüsü böyle kaydedildi | Video
08.09.2021 | 14:38

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Pendik sahil yolunda iddiaya göre hızla ilerleyen motosiklet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle yola devrildi. Motosikletten düşerek yola savrulan 28 yaşındaki sürücüye, kazaya tanık olan bir sağlık çalışanı kadın tarafından olay yerinde kalp masajı yapıldı. Motosiklet sürücüsü yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralı sürücüye olay yerinde sağlık çalışanı tarafından kalp masajı yapıldığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kaza, Pendik sahil yolunda geçtiğimiz hafta yaşandı. İddiaya göre 28 yaşındaki Mesut Köseoğlu motosikletiyle yolda hızla ilerliyordu. Köseoğlu, hızla ilerlediği sırada bir anda motosikletinin hakimiyetini kaybetmesiyle kaza yaptı. Kontrolden çıkan otomobil yola devrilirken sürücü Köseoğlu ise motosikletten yola savruldu. Kazaya tanık olan çevredekiler yerde yatan yaralının yardımına koşarak durumu sağlık ekiplerine bildirdi. O sırada olay yerine yakın olan ve kazaya tanık olan bir sağlık çalışanı kadın, yerde yaralı halde yatan Köseoğlu'na kalp masajı yaptı. Ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 28 yaşındaki genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Mesut Köseoğlu'nun memleketi Kastamonu'da defnedildiği öğrenildi.

Öte yandan, yerde yaralı halde yatan gence sağlık çalışanı tarafından olay erinde kalp masajı yapıldığı anlar ve motosikletli gencin kazadan dakikalar önce yolda motosikletiyle ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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